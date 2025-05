Ligue 1 : avant d’affronter l’OL, Angers est sauvé 

Angers a fait le travail samedi contre Strasbourg (2-1). Le SCO n’a plus rien à craindre et sera en Ligue 1 la saison prochaine. Le match face à l’OL sera donc sans enjeu pour lui.

Contrairement à son futur adversaire, l’Olympique lyonnais, Angers a fait ce qu’il avait à faire lors de la 33e journée de Ligue 1. Si les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, battus à Monaco (2-0) n’ont pas profité des mauvais résultats de leurs concurrents, le club du Maine-et-Loire a lui été à la hauteur. D’ailleurs, il aurait pu faire les affaires de l’OL en dominant Strasbourg samedi (2-1). L’ancien Rhodanien Estéban Lepaul a inscrit les deux buts du SCO.

Avec 36 points, la formation angevine est aujourd’hui 13e, et n’a plus rien à craindre avant la dernière journée. Elle est officiellement maintenue, et regardera les autres clubs, Saint-Etienne (17e, 30 points), Le Havre (16e, 31), Nantes (15e, 33) et Reims (14e, 33), se battre pour garder leur place dans l’élite. L’équipe scoïste ira à Décines totalement libérée le 17 mai prochain.

Pour l'OL, l'enjeu sera grand

Et ce n’est pas forcément une excellente nouvelle pour les Lyonnais, qui de toute manière, n’impressionnent plus grand-monde actuellement. Si pour Angers, la partie manquera d’enjeux, ce ne sera néanmoins pas le cas pour les hommes de Paulo Fonseca. Avec un ou des résultats favorables (défaites des rivaux que sont Strasbourg, Nice et Lille), ils pourraient glaner une ou des places. Mais présentement, gagner un match serait déjà une bonne nouvelle pour l’OL.