L’OL perd à Monaco (2-0) et peut s’en mordre les doigts

Quand tous les concurrents se sont écroulés, l’OL n’a pas profité de ces faux-pas. Malgré une bonne première période, les Lyonnais ont failli en seulement six minutes. La Ligue des champions directe est désormais hors de portée.

Il n’y avait que 5,8% de chances d’être en Ligue des champions avant la 33e journée de Ligue 1. Il y en aura encore beaucoup moins après cette avant-dernière journée pour l’OL. Il reste toujours un infime espoir, mais la magie espérée n’a pas opéré à Monaco ce samedi soir. Et cela est avant tout la faute des Lyonnais et de personne d’autre. Car dans les scénarii improbables qui avaient fleuri tout au long de la semaine, un a bien eu lieu dans cette 33e journée.

Septième, l’OL devait compter sur des faux-pas de Nice, Strasbourg et Lille pour croire encore à la Ligue des champions. Et c’est bien ce qui est arrivé ce samedi soir. Malheureusement, il fallait aussi que les joueurs de Paulo Fonseca gagnent dans le même temps et c’est avant tout là que le bât blesse. Dos au mur, l’OL n’a pas réussi à prendre le meilleur sur l’AS Monaco et signe une 11e défaite cette saison (2-0). Celle de trop et qui met un terme aux rêves de C1.

Des grosses opportunités en première mi-temps

Dans ce duel d’européen, la bonne opération est avant tout pour les Monégasques qui valident de leur côté leur participation future à la coupe aux grandes oreilles. Deux destins différents et pourtant, les débats ont été équilibrés pendant une heure. L’OL a d’ailleurs bien entamé cette rencontre, sous les yeux de John Textor. Une première tentative compliquée de Lacazette (7e) a montré les envies de relever la tête malgré l’absence dans le onze de Rayan Cherki.

Sur le banc, le numéro 18 a fait défaut offensivement, car il a manqué un peu de magie pour déstabiliser le bloc monégasque. Toutefois, en l’espace de deux minutes, les Lyonnais ont eu deux belles occasions d’ouvrir le score. D’abord sur un contre parfaitement mené, mais mal conclu par Tessmann (11e) puis sur une frappe lourde de Lacazette repoussée par Kohn (12e). Dans une première mi-temps équilibrée, la frappe enroulée de Fofana a créé un frisson dans Louis II (32e) sans que le verrou ne saute…

Plombé par des erreurs individuelles

Sans dire que l’OL avait laissé passer sa chance, il a une nouvelle fois été trahi par des erreurs individuelles. Bien plus percutant au retour des vestiaires, Monaco a accentué son pressing et cela a porté ses fruits sur une passe pas assez appuyée de Veretout vers Matic. Akliouche en a profité pour lancer Minamino qui a fixé Caleta-Car puis trompé Perri d’une frappe croisée (1-0, 62e).

Une première erreur qui en a entraîné une seconde avec un marquage laxiste de Tessmann sur Zakaria. La tête du capitaine monégasque a fait mouche pour un break en six minutes (2-0, 68e). La goutte de trop pour un collectif qui n’y est plus mentalement depuis longtemps. Ce ne sont pas les entrées de Cherki et Mikautadze qui ont changé la physionomie de ce match qui a été un long chemin de croix sur le dernier quart d’heure. Vivement la fin de saison. Ou pas…