En perdant contre Lens dimanche dernier, l’OL s’est tiré une balle dans le pied dans la course à la Ligue des champions. À deux journées de la fin, les Lyonnais n’ont plus qu’un infime espoir de retrouver la coupe aux grandes oreilles.

Gagner pour continuer à y croire jusqu’au bout. À Monaco, l’OL n’a pas d’autres choix que de repartir du Rocher avec trois points dans la besace. Tout autre résultat qu’une victoire sera synonyme de la fin définitive des espoirs lyonnais pour retrouver la Ligue des champions. Ce n’est un secret pour personne, les joueurs de Paulo Fonseca se sont tirés une balle dans le pied en concédant une défaite stupide face à Lens, malgré 70% de possession et une attaque-défense pendant 90 minutes. Avec quatre points de retard sur Monaco, troisième, et trois longueurs à combler sur Nice, Strasbourg et Lille, l’OL n’a plus son destin entre les mains et va devoir compter sur un ou plusieurs faux pas dans cette 33e journée de Ligue 1.

Quelle issue ce samedi à 23h ?

Il faudra aussi faire le travail au stade Louis II pour que les chances de retrouver la Ligue des champions soient revues un peu à la hausse. Car, avant le coup d’envoi de cette avant-dernière journée (21h), la probabilité d’être de nouveau dans la plus grande des compétitions européennes depuis 2020 est très faible, d’après Opta. Les Lyonnais n’ont plus que 5,8 % de chances de finir à l’une des quatre premières places de Ligue 1 et ainsi se qualifier pour la Ligue des champions ou ses tours préliminaires. À 23h ce samedi, l’espoir peut subsister ou tout simplement être réduit au néant.