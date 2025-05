La réserve de l’OL retrouve le championnat ce week-end. Après la cruelle parenthèse PLIC face à Nottingham Forest, il faudra vaincre Lyon-La Duchère pour sécuriser le podium en N3 et devenir dauphin de Limonest.

Les esprits sont encore sans doute dans les Midlands. Mercredi soir, l’OL disputait la finale de la Premier League International Cup face à Nottingham Forest. Un titre qui aurait pu venir garnir un peu plus l’armoire à trophées de l’académie lyonnaise. Mais au City Ground, la pièce est retombée du mauvais côté.

Après 120 minutes sans but, les jeunes de Gueïda Fofana ont été poussés aux tirs aux buts. Et c’est la formation anglaise qui s’est montrée plus lucide dans une séance au cours de laquelle le portier rhodanien Yvann Konan n’a pas su surfer sur son excellent match. Sauvé une seule fois par sa barre transversale, il n’a rien pu faire sur les cinq autres penaltys frappés par les rouges (0-0, 5 tab 4).

L’occasion est trop belle pour prendre la deuxième place

Un échec qui fait mal pour les coéquipiers d’Alejandro Gomes Rodriguez et qui doit encore résonner dans les têtes. Pourtant, ils n’ont pas le temps de digérer. Trois jours plus tard, les Lyonnais doivent se remobiliser lors de la réception de Lyon-La Duchère en championnat. Ce samedi (10/05, 18 heures), l’OL, troisième, affronte le dauphin du leader, Limonest, déjà promu en National 2.

Malgré le coup reçu sur la tête mercredi, l’enjeu sera gros ce week-end et pourrait permettre au groupe Pro 2 de retrouver le sourire. En cas de victoire, les Rhodaniens chiperaient la deuxième place à leur adversaire du jour tout en sécurisant une place sur le podium cette saison, avant la dernière journée de championnat, face à Thonon Evian.