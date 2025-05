Dénouement malheureux pour la réserve de l'OL en finale de PLIC

Pouvant être la première équipe française à remporter la Premier League International Cup, la réserve de l’OL s’est inclinée. Les joueurs de Gueïda Fofana ont perdu contre Nottingham Forest après la séance des tirs au but (0-0, 5 tab 4).

Il n’y aura pas de titres à la fin de cet exercice, mais la réserve de l’OL aura malgré tout livré une saison pleine de belles promesses. Mercredi soir, pendant que le PSG décrochait sa place en finale de Ligue des champions sous les yeux de John Textor, une autre équipe française pouvait déjà soulever un titre européen. En finale de la Premier League International Cup, l’OL affrontait Nottingham Forest en Angleterre et pouvait devenir le premier club français à s’offrir ce titre. Malheureusement, les joueurs de Gueïda Fofana rentreront bredouille de ce nouveau séjour outre-Manche. Après un score nul pendant 120 minutes, les Lyonnais se sont inclinés lors de la séance des tirs au but (0-0, 5 tab 4).

Une barre dès la 10e minute pour Merah

Dans l’enceinte du City Ground dans lequel le groupe londonien de supporters de l’OL, les Lyondoners, avait pris place, la formation lyonnaise a failli prendre rapidement l’avantage avec une frappe déviée de Khalis Merah sur la barre (10e). Un poteau de Nottingham (29e) a remis les deux équipes à égalité à ce niveau-là et il a fallu un grand Yvann Konan pour garder l’espoir au-delà des 90 minutes du match. Dans une prolongation sans but, les ratés de Gueye et Mbatshi lors de la séance des tirs au but ont été fatals. Sans Barisic, Perret ou encore Molebe, la réserve de l’OL a malgré tout fait bonne figure dans ce tournoi. Place désormais à un derby en National 3 contre Lyon-La Duchère samedi au GOLTC (18h) pour continuer de croire à un podium à deux journées de la fin.