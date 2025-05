Trois semaines après les incidents et l’interruption du derby entre l’AS Saint-Etienne et l’OL, la commission de discipline a été plus que clémente. Le club stéphanois n’a écopé que d'un point de retrait avec sursis.

La décision de reprendre le match en avait surpris plus d’un. Le 20 avril dernier, le délégué du derby entre l’AS Saint-Etienne et l’OL avait autorisé la reprise du match après 40 minutes d’interruption suite au jet d’une pièce venu des tribunes et qui avait heurté le crâne de l’un des arbitres assistants de François Letexier. Matthieu Louis-Jean et John Textor n’avaient pas manqué de montrer leur incompréhension, en plus du carton rouge non attribué à Lucas Stassin pour sa faute sur Corentin Tolisso.

Pas de fermeture de tribunes

Du côté de l’OL et surtout de l’ASSE, la décision de la commission de discipline était forcément attendue mercredi soir. Les Verts pouvaient se voir lourdement sanctionner, notamment sportivement et il n’en sera finalement rien. Malgré l’atteinte à l’intégrité physique d’un officiel, le club stéphanois s’en sort avec seulement un point de retrait avec sursis. Geoffroy-Guichard pourra même faire le plein lors de la dernière journée contre Toulouse puisque la commission n'a retenu aucune fermeture partielle ou totale.

"30e journée de Ligue 1 McDonald's : AS Saint-Étienne – Olympique Lyonnais du dimanche 20 avril 2025

Comportement des supporters de Saint-Étienne : usage massif d'engins pyrotechniques, jets d'objets ayant porté atteinte à l'intégrité physique d'un officiel et interruption de la rencontre.

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction.

Après lecture du rapport d'instruction, la Commission prononce la sanction suivante :

Retrait d'un point avec sursis au classement sportif", a écrit la commission de discipline dans un communiqué publié mercredi soir.