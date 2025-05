Sorti sur civière lors du derby entre l’AS Saint-Etienne et l’OL, Corentin Tolisso craignait le pire. Finalement, le milieu a pu faire son retour dès le week-end suivant contre Rennes, non sans quelques moqueries sur les réseaux sociaux.

Sa sortie dimanche contre le RC Lens était-elle le fruit d’une frustration ou d’une petite rechute ? C’est la question que de nombreux supporters se posent depuis trois jours concernant l’attitude de Corentin Tolisso en fin de match. En attendant une possible explication de Paulo Fonseca jeudi en conférence de presse, le milieu de terrain de l’OL est récemment revenu sur sa sortie sur blessure lors du derby. Taclé par derrière par Lucas Stassin, le numéro 8 lyonnais a dû laisser ses coéquipiers dès la 20e minute, en quittant la pelouse sur civière.

Cette blessure plus l’absence d’expulsion pour l’attaquant stéphanois avaient déclenché la colère de la direction rhodanienne après la défaite. "Ça a été dur sur le coup parce que je me suis dit que j'allais peut-être retomber dans ce que j'ai connu il y a 4-5 ans, a raconté Tolisso dans un entretien avec le Canal Football Club. Pour me remettre après le croisé, j'avais mis énormément de temps donc j'ai vraiment eu peur. Quand j'ai eu mon croisé, la première fois que j'ai mis le pied au sol, la sensation que j'ai sentie… J'avais vraiment cette peur de me relever, de marcher et de sentir la même chose. C'est pour ça que j'ai demandé la civière."

"Si ce sont les croisés, c'est fin de carrière"

La semaine qui a suivi cette défaite dans le derby a logiquement tourné autour de ce fait de jeu, d’autant plus que François Letexier avait ensuite reconnu son erreur. Quand il a eu la crainte d’une rupture du ligament croisé, les examens complémentaires ont rapidement écarté cette hypothèse, laissant avant tout penser à une entorse du genou et quelques matchs de repos.

Finalement, Corentin Tolisso a été sur pied dès le week-end suivant, marquant même contre Rennes. De quoi déclencher quelques réactions et moqueries sur les réseaux sociaux. "J'ai vu ce qui pouvait se dire quand j'ai rejoué contre Rennes, a réagi le milieu. Et encore, je n'ai plus Twitter (devenu X, ndlr)… Ce que les gens ne peuvent pas comprendre, c'est ce que j'ai vécu en tant que joueur blessé régulièrement. Si c'est comme en 2018 et que j'ai le croisé, là, c'est fin de carrière pour moi." Fort heureusement non pour le champion du monde 2018, auteur d'une saison remarquée.