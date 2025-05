Ayant disputé son 500e match avec l’OL contre Arsenal, Wendie Renard est désormais en chasse du record de Serge Chiesa. Avant OL - Le Havre, ses coéquipières se sont livrées à Olympique-et-Lyonnais à quelques anecdotes sur leur capitaine.

Elle aurait aimé passer le cap symbolique d’une autre façon. Toutefois, dans la désillusion de l’élimination contre Arsenal, Wendie Renard a passé la barre des 500 matchs disputés avec l’OL. Elle est la première joueuse à y parvenir. Elle n’a dorénavant qu’un objectif : rattraper d’abord Grégory Coupet et ses 519 matchs, puis Serge Chiesea, référence historique de l’OL avec ses 542 rencontres. Sous contrat jusqu’en juin 2027, la capitaine des Fenottes devrait logiquement y parvenir sans trop forcer. Légende du club, Wendie Renard a été mise à l’honneur en marge du match entre l’OL et Lens, dimanche dernier.

Une capitaine aux multiples facettes

Ce mercredi (17h), elle devrait profiter du déplacement à Bourgoin pour reprendre un peu de rythme contre Le Havre. En marge de ce dernier rendez-vous de la saison régulière, ses coéquipières ont livré à Olympique-et-Lyonnais quelques anecdotes sur l’internationale française. De son rôle de recruteuse pour la venue de Kadidiatou Diani, il y a deux ans, à sa peur du froid, en passant par son geste de classe envers Dzsenifer Marozsán, Wendie Renard fait l’unanimité. "Mon meilleur souvenir ? La finale de 2019 en Ligue des champions contre le Barça chez moi à Budapest. On gagne et juste avant la fin, elle me donne le brassard de capitaine qui me permet de soulever le trophée en première. C’est un geste dont je me souviendrai toute ma vie et que je n’oublierai jamais." Capitaine au grand cœur.