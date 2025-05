La réserve de l’OL face à Middlesbrough en Premier League International Cup (Photo by MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Après un parcours remarquable durant toute la compétition, la réserve de l’OL s’est hissée en finale de la Premier League International Cup face à Nottingham Forest. La rencontre aura lieu ce mercredi 7 mai, à 20 heures.

Trois matchs pour atteindre deux objectifs. La fin de saison de la réserve de l’OL, entraînée par Gueïda Fofana, s’annonce passionnante. Ce mercredi, les Rhodaniens disputeront la finale de la Premier League International Cup face à Nottingham Forest. Après un parcours presque parfait durant tout le tournoi, les partenaires de Mathys de Carvalho ont éliminé coup sur coup Valence (0 - 3) et Fulham (0 - 2) en phase finale. Deux succès qui leur permettent de croire au premier trophée lyonnais sous l’ère Textor. Pour cela, il faudra gravir la dernière marche ce mercredi 7 mai, à 20 heures. Face à Nottingham Forest, au City Ground, les jeunes Lyonnais auront l’opportunité de concrétiser un excellent parcours malgré plusieurs absences. Téo Barisic est suspendu, Pierre-Antoine Dorival à la CAN U20 tandis que Romain Perret et Enzo Molebe sont blessés.

Mission podium en N3

Mais les Rhodaniens ont un autre objectif en tête en championnat. En effet, seulement trois jours après leur finale de PLIC, ils accueilleront La Duchère (10/05, 18 heures) lors de l’avant-dernière journée de National 3. Actuellement troisième, le groupe Pro 2 a vu ses espoirs de montée être réduits à néant après sa défaite à Limonest (2 - 0). Mais l’objectif sera désormais de conserver une place sur le podium ou de repasser en position de dauphin pour conclure un exercice 2024 - 2025 pour l’heure réussi. En cas de victoire face à La Duchère (2ᵉ), l’OL pourrait repasser devant son adversaire direct. Une semaine qui s’annonce décisive donc pour les jeunes joueurs de la réserve lyonnaise.