La réserve de l’OL s’impose à Fulham et file en finale de la PLIC

Mardi soir, les joueurs de Gueïda Fofana se sont qualifiés pour la finale de la Premier League International Cup. Un tournoi regroupant les meilleurs centres de formation européens. Vainqueurs de Fulham 2 – 0, ils retrouveront Nottingham Forest en finale.

Un nouveau clean sheet et une nouvelle solide victoire en Angleterre. Opposée à Fulham, la réserve de l’OL s’est de nouveau montrée intraitable face à une formation anglaise en demi-finale de la Premier League International Cup. À Craven Cottage, les hommes de Gueïda Fofana sont parvenus à garder leur cage inviolée pour la 5ᵉ fois en 6 rencontres dans le tournoi. Le début de match était pourtant poussif et un pressing londonien intense menaçait les Lyonnais. Mais ils ont su sortir la tête de l’eau et peu à peu prendre le contrôle de la partie.

Après deux grosses occasions non converties par Alejandro Gomes Rodriguez, c’est finalement Romain Perret, l’homme en forme du moment, qui a ouvert le score peu avant le retour aux vestiaires (0 - 1, 42ᵉ), bien servi par Lilian Coponat après une sublime action collective. En seconde période, la ligne défensive rhodanienne a été mise à rude épreuve, mais elle a tenu face aux assauts anglais. C’est finalement dans le temps additionnel que Mathys De Carvalho a scellé la qualification des siens en obtenant un penalty qu’il a lui-même transformé (0 - 2, 90e+ 2). Une victoire 2 – 0 qui permet à l’OL de devenir la première équipe française à se qualifier en finale de la compétition depuis son apparition en 2014.

Nottingham Forest, le dernier obstacle

Les coéquipiers de Téo Barisic ont donc su bien réagir après la déception de vendredi et la défaite face à l’UF Mâconnais en N3 (0 – 1). Toujours 3es en championnat, ils sont également à une marche d’un sacre européen. Avant cela, il faudra se défaire de Nottingham Forest en finale de la coupe d’Europe des centres de formation. La formation anglaise s’est débarrassée de l’Athletic Bilbao en demi-finale (2 – 0 après prolongation). La date du dernier match n’est pas encore connue. Mais l'OL devra de nouveau se déplacer outre-Manche. La rencontre aura lieu au City Ground de Nottingham.