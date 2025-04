OL Académie : la réserve enchaîne face aux Hauts-Lyonnais

Grâce à Perret et Gomes Rodriguez, la réserve de l’OL s’est imposé 2-1 face aux Hauts Lyonnais et peut encore espérer la montée.

Sous le soleil décinois, la réserve de l’OL s’est imposée (2-1) samedi face aux Hauts Lyonnais de Jérémy Berthod. Bousculés en début de chaque période, les hommes de Gueïda Fofana ont su faire la différence après être mal rentrés dans leur partie. Ce sont finalement les deux jeunes Alejandro Gomes Rodriguez (23e) et Romain Perret (72e) qui ont permis aux Lyonnais de prendre le large dans la rencontre. Pourtant, sur un cafouillage, les coéquipiers de Mathys De Carvalho, capitaine en l’absence de Téo Barisic, ont vu l’écart se réduire en concédant l’égalisation sur corner (82e). Ils se sont finalement montrés solides pour s’imposer et prendre trois points précieux dans la course à la montée. Les Rhodaniens remportent un deuxième succès consécutif et reviennent provisoirement à trois points du premier au classement : le FC Limonest Saint-Didier.

Gomes Rodriguez opportuniste, Gueye à la peine

Thiema Gueye n’a lui pas été en réussite durant cette rencontre. Multipliant les mauvais choix, le jeune ailier lyonnais a manqué deux grosses occasions devant la cage adverse, sans cadrer dans les deux cas (28e, 50e). Contrairement à son coéquipier, Alejandro Gomes Rodriguez a confirmé sa belle forme du moment. Bien servi par Erawan Garnier, le jeune avant-centre a ouvert le score d’un sublime geste quasi acrobatique au second poteau (23e).

Il ne s’était pourtant pas mis dans les meilleures conditions. En début de match, le natif de Caracas, au Venezuela, a complètement manqué son ballon piqué alors qu’il s’était présenté seul devant le gardien des violets (7e). Un peu venu de nulle part, l’avantage donné par l’attaquant anglais a tout de même permis aux hommes de Gueïda Fofana de prendre le contrôle du match alors qu’ils avaient été bousculés en début de partie. Le jeune Lyonnais de 16 ans inscrit donc là son 5e but de la saison en championnat.