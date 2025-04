Cherki (OL) : "On sera là pour faire la guerre à tout le monde"

Alexandre Lacazette et Rayan Cherki lors d’OL – ASSE. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mené au score dès la première minute, l'OL a encore fait preuve de force mentale pour renverser Lille (2-1). Le but de Rayan Cherki permet aux Lyonnais de remonter provisoirement dans le top 4 de la Ligue 1.

Cherki : On savait que ça allait être un match très compliqué. Lille était une très bonne équipe qui joue bien au ballon. Malheureusement, on prend un but très rapidement. Au bout de la 40e seconde, sur coup de pied arrêté, c'était un point sur lequel on avait beaucoup appuyé. On ne voulait pas prendre de buts sur corner parce que le match précédent, on en a concédé un. Ce sont des choses sur lesquelles on va vraiment appuyer. À 40 secondes de jeu, normalement, il n'y a personne qui rentre dans notre surface. On doit faire le ménage.

C'est des choses qu'on n'a pas faites ce (samedi) soir. On a su montrer un très gros caractère à l'image de la 25e minute où on s'est bien réunis au milieu du terrain. On a discuté de ce qu'il fallait faire de mieux. Il faut continuer comme ça. La fin de saison va être rapide. On a encore six matchs qui vont être très importants. Chaque point sera bon à prendre. On sera là pour faire la guerre à tout le monde.

"Chaque match sera une finale"

Ça change quoi d'intégrer le top 4 ?

Rien du tout. On n'est pas là pour regarder le classement. On est là pour jouer chaque match comme une finale. Chaque point sera bon à prendre. Et à la fin de la saison, on regardera le classement.

Des morts de faim, c'est ça, votre identité ? On a vu l'engagement que vous avez mis avec le tacle que vous faites en fin de match...

Chaque match sera une finale. On n'est pas là pour rigoler avec nos adversaires. Il faut qu'à chaque fois qu'ils viennent ici, ils sentent qu'il n'y aura rien pour eux. Donc effectivement, on a faim.