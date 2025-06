OL : Caleta-Car élogieux envers son compatriote Téo Barisic

Téo Barisic est le dernier membre de l'académie à avoir fait ses débuts avec l'OL. Son compatriote, Duje Caleta-Car, s'est confié sur son jeune coéquipier.

Il n'est pas satisfait, et ne s'en cache pas. Duje Caleta-Car n'a pas vraiment goûté à son faible temps de jeu sur la deuxième partie de saison. Il l'a fait savoir publiquement, et forcément, la question d'un départ se pose pour le défenseur central. D'autant plus que derrière, lui, un garçon tape à la porte de l'équipe première.

Un Croate peut en cacher un autre. En effet, le polyvalent, Téo Barisic, a honoré sa première sélection avec la Croatie U21, le 5 juin. Il a connu deux capes de plus, à chaque fois comme titulaire. Le joueur de 20 ans avait également connu ses premières minutes avec l'OL, le 17 mai dernier contre Angers (2-0). Ces dernières semaines ont donc marqué un petit tournant dans la carrière du footballeur né en 2004.

Un joueur polyvalent

Dans les colonnes de 24 Sata, Duje Caleta-Car s'est justement exprimé sur le cas du capitaine de la réserve rhodanienne. "Téo est un joueur formidable. Il s'entraîne avec nous en équipe première à Lyon depuis plusieurs mois. On voit qu'il a du talent, il n'a pas peur du jeu, il est fort en duel et il peut couvrir de nombreux postes, a-t-il décrit. Il évolue en défense centrale et sur l'aile, et à l'entraînement, il joue souvent en dernier milieu de terrain."

Avant d'évoquer la suite pour son compatriote. "Maintenant, tout dépend de lui. Je sais que son contrat expire cet été (il existe une option de deux ans), et je ne sais pas quel avenir l'attend au club, a-t-il glissé. J'aimerais qu'il trouve un bon environnement, une équipe dans laquelle il se battra pour gagner du temps de jeu, jouera régulièrement et progressera."