Thiago Almada lors d’Argentine – Irak au Parc OL (Photo by CLAUDIO VILLA / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Quatre Lyonnais jouaient des matchs internationaux mardi. Un seul est sorti vainqueur (Moussa Niakhaté), mais Thiago Almada a brillé.

La trêve internationale n'est pas tout à fait terminée. En effet, le tournoi Maurice-Revello accaparera encore pour quelques jours Justin Bengui (France U20) et Jérémy Mounsesse (Congo U20), mais nous y reviendrons. Nous pouvons d'abord souligner le succès historique du Sénégal en Angleterre, avec un Moussa Niakhaté titulaire.

Bien que rapidement menés au score après un but de Harry Kane, les Sénégalais ont parfaitement réagi, égalisant juste avant la pause par l'intermédiaire d'Ismaïla Sarr (1-1, 40e). Bien très fébriles défensivement, les Anglais ont encaissé deux autres réalisations par Habib Diarra (62e) et Cheikh Sabaly (90e+3).

Les coéquipiers de Niakhaté, qui a joué toute la rencontre, enchaînent ainsi une 22e partie sans défaite. Mais plus que leur série d'invincibilité, ils sont les premiers Africains à dominer les Three Lions en 21 confrontations. Certes remanié, le groupe de Thomas Tuchel ne se rassure pas à un an de la Coupe du monde.

Almada encore décisif avec l'Argentine

Direction l'Amérique du Sud maintenant, et plus précisément l'Argentine. Dans une affiche sans enjeu pour elle, l'Albiceleste a partagé les points avec la Colombie dans la nuit de mardi à mercredi. Luis Diaz a débloqué le compteur des Colombiens, avant que Thiago Almada ne lui réponde en fin de match.

Le milieu de terrain a marqué après un bon numéro au cœur de la défense adverse, avant de trouver le petit filet opposé. Déjà passeur décisif lors du succès 1 à 0 au Chili vendredi, le footballeur de 24 ans marque les esprits. Il était encore titulaire pour ce duel comptant pour les éliminatoires au Mondial 2026. A noter que Nicolas Tagliafico n'était pas présent, ni dans le 11, ni sur le banc.

Barisic enchaîne une troisième titularisation

Chez les jeunes aussi, l'OL était représenté. Téo Barisic est infatigable, enchaînant un troisième rencontre complète depuis le 3 juin. En une semaine, et pour ses débuts avec les Croates U21, il a battu le Qatar (3-1) et l'Irlande (1-0), avant de se séparer sur un score de parité avec la Suède (1-1). Une première intense pour le défenseur de 20 ans.

Enfin, terminons avec Jérémy Mounsesse. Avec le Congo U20, il défiait le Mexique pour le dernier match de poules du Tournoi Maurice-Revello. Après deux revers, les Congolais ont livré une vaillante bataille face aux Mexicains. Menés 3-1, malgré un but de l'ancien Lyonnais Breyton Fougeu, ils sont revenus à hauteur en marquant deux fois aux 89e et 90e+7 minutes. Après une fin de partie tendue, symbolisée par trois cartons rouges, les Africains ont triomphé aux tirs au but 4 à 3.

Le Congo fini dernier du groupe, et jouera face au Panama vendredi pour éviter de terminer à la huitième place de l'épreuve.