Michele Kang propriétaire du Washington Spirit et de l’OL (Photo by Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Elle possède la 11e plus grosse fortune du classement. Selon Forbes, Michele Kang compte parmi les femmes propriétaires de club les plus riches du monde. A la tête du groupe Kynisca, l'Américaine commence à se bâtir un empire.

Plus d'un milliard de dollars. Selon le magazine Forbes, qui a classé les femmes propriétaires de club les plus riches de la planète, la fortune de Michele Kang s'élève aujourd'hui à 1,2 milliard de dollars. Ce qui la situe au 11e rang dans le palmarès publié début juin par le média économique. C'est certes très loin des 29,4 milliards de dollars de Miriam Adelson qui possède la franchise de basket des Dallas Mavericks, mais son patrimoine reste impressionnant.

Investissement massivement dans le sport féminin, et principalement dans le football, la patronne de l'OL Lyonnes détient aussi Washington Spirit et des London City Lionesses. La première équipe reste sur une finale, perdue, en NWSL, le championnat américain, et un succès en coupe. Elle lutte cette année encore pour le titre. Quant à la seconde, elle vient d'être promue en première division anglaise suite à son sacre en D2.

Une fortune qu'elle a acquise elle-même

Un ensemble réuni au sein de son groupe multi-clubs appelé Kynisca. Rappelons que Michele Kang a fait fortune dans les technologies de santé après la création de l'entreprise Cognosante. Forbes souligne qu'elle a bâti sa propre richesse, la plaçant 28 dans la hiérarchie des "self-made women" les plus aisées. On précisera aussi son rôle au sein du Eagle football Group, dans lequel elle est une des actionnaires et administratrices.