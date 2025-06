Avec la vente de Rayan Cherki mardi, l'OL dépasse maintenant les 100 M€ récupérés sur le marché des transferts. Cette somme lui servira au moment de passer devant la DNCG.

Et une quarantaine de millions qui font cent. Depuis le 15 novembre 2024, l'OL et Eagle Football Group sont sous pression de la DNCG. L'instance avait, à l'époque, lourdement sanctionné le club. Encadrement de la masse salariale, interdiction de recrutement, et surtout, relégation à titre conservatoire. Une menace qui plane encore sur Décines, et ce, jusqu'au prochain passage devant le gendarme financier le 24 juin prochain.

S'il ne veut pas vivre le pire, l'Olympique lyonnais doit montrer des éléments prouvant sa capacité à pouvoir financer la saison 2025-2026. Pour cela, il devait vendre plusieurs joueurs, et ainsi réduire son imposant total des rémunérations. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a plutôt rempli sa mission de ce point de vue.

110 millions récoltés depuis cet hiver

Car en quelques mois, depuis sa dernière audience auprès de la DNCG en novembre, le club rhodanien a cédé de nombreux éléments, pour un total dépassant les 100 millions d'euros, sans les bonus. Avant la première période du mercato estival, entre le 1er et le 10 juin, il a transféré Rayan Cherki à Manchester City pour 36,5 millions d'euros, sans les incentives, qui s'élèvent à 6 M€.

Une somme venant s'ajouter aux 62,3 M€ récoltés l'hiver dernier (comprenant la cession de Luiz Henrique), et aux 12 M€ supplémentaires liés à la levée de l'option d'achat de Saïd Benrahma par Neom. Ce qui nous donne un montant de 110,8 M€, sans les bonus. Des chiffres que l'OL ne manquera pas de présenter le 24 juin prochain.

200 millions avec l'apport de la holding

Tout comme l'injection de 83 millions d’euros effectuée par Eagle Football Holding (EFH), la maison mère, en janvier 2025. On se rapproche ainsi des 200 M€ (193,8). Ce qui peut expliquer l'optimisme de John Textor, qui voit en plus Botafogo participer au Mondial des clubs (et les millions qui vont avec) ? Semble-t-il oui.

Ces actions, en plus de la disparition de certains gros contrats (Alexandre Lacazette, Cherki...) seront-elles suffisantes pour satisfaire la DNCG ? La question reste ouverte, car à côté de ça, l'homme d'affaires américain n'a pas coché les deux objectifs qu'il avait fixés dans son plan de route : vendre les parts de Crystal Palace et officialiser l'entrée à la bourse de New York. Fin du suspense dans moins de deux semaines.