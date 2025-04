Depuis mardi soir, Saïd Benrahma n’est plus un joueur de l’OL. Prêté cet hiver par l’OL au Neom SC, en deuxième division saoudienne, il est parvenu à être promu en Saudi Pro League avec son nouveau club. Une clause activait définitivement le transfert, à hauteur de 12 millions d’euros, en cas de montée.

Arrivé en provenance de West Ham lors du mercato hivernal la saison dernière, après un épisode rocambolesque, Saïd Benrahma a contribué à l’improbable remontée lyonnaise lors de l’exercice 2023-2024 (6 buts et 10 passes décisives en 37 matchs). Mais le chemin vers une titularisation était bien plus bouché depuis le mois d’août. Et l’international algérien a été relégué sur le banc. Moins performant et moins utilisé, c’est en Arabie saoudite qu’il s’est envolé cet hiver. Il a en effet été prêté par l'OL avec une option d’achat de 12 millions d’euros.

Celle-ci s’activait automatiquement en cas de montée en première division de son nouveau club. C’est désormais chose faite puisque le Neom SC a validé mardi soir son accession en Saudi Pro League en battant Al Arabi sur le score de 3 – 0. Benrahma a d’ailleurs marqué sur penalty. Un transfert définitivement acté qui va permettre de renflouer les caisses de l’OL. À noter que des bonus pouvant monter jusqu’à 3 millions d’euros peuvent venir s’ajouter à l’indemnité de transfert.

Benrahma s’éclate en Arabie saoudite

Neom doit en partie son accession en première division à l’arrivée de l’ancien joueur de West Ham. Il s'est montré décisif à dix reprises (4 buts, 6 passes décisives) lors des onze rencontres qu’il a effectuées sous ses nouvelles couleurs. Saïd Benrahma s’amuse et pourra même dès l’année prochaine se confronter à d’anciennes gloires du football européen. Son club affrontera celui de Cristiano Ronaldo (Al Nassr) ou encore celui de Karim Benzema (Al Ittihad).