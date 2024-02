Said Benrahma mprs de West Ham – Tottenham (Photo by Ian Kington / AFP)

Quelques minutes après l’échec de l’arrivée de Saïd Benrahma, l’OL a communiqué sur ce raté. Face à la volonté de recruter le joueur et au manque de professionnalisme de West Ham, le club "se réserve le droit d’engager toutes les procédures appropriées pour valider l’opération".

C’est un vrai coup de massue qui s’est abattu sur la tête des dirigeants de l’OL et de Saïd Benrahma au moment où minuit a sonné. Alors que cela aurait dû être l’annonce de l’arrivée de l’Algérien, ce passage à un nouveau jour a empêché l’ailier de rejoindre le club lyonnais. En cause ? L’absence d’informations rentrées par West Ham sur la plateforme dédiée de la FIFA pour les transferts. Quelques minutes après ce couac, l’OL a communiqué sur la situation et regrette l’attitude des Londoniens "malgré les relances répétées du club lyonnais et une communication téléphonique mutuelle commune."

"Un manque de respect envers l'OL et le joueur"

La DNCG ayant validé le montage financier, tous les voyants étaient au vert pour voir Saïd Benrahma devenir un joueur de l’OL. Finalement, c’est un "profond manque de respect de la part de West Ham envers l’institution et le joueur" qui prédomine désormais dans la capitale des Gaules. Le transfert n’ayant pas été enregistré à temps puisque les Hammers n’ont "jamais lancé la moindre procédure technique", Benrahma va très certainement retourner à Londres et presque faire comme si de rien n’était auprès d’un club qui lui a mis des bâtons dans les roues. Quoi qu’il en soit, et même si les exemples précédents ont montré qu’il était quasiment impossible d’avoir gain de cause, l’OL "se réserve le droit d’engager toutes les procédures appropriées nécessaires pour valider l’opération ultérieurement, et de tenir West Ham responsable si besoin est." Le feuilleton Benrahma est encore loin d’être terminé.