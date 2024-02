Mercato : l’arrivée de Benrahma à l’OL a capoté !

Malgré l’accord entre West Ham et l’OL et entre le club lyonnais et le joueur, Saïd Benrahma ne débarquera pas à Lyon. Les Hammers n’ont pas rempli comme il faut le logiciel des transferts de la FIFA, faisant capoter l’affaire.

On l’avait dit, le mercato et sa dernière ligne droite réservent toujours son lot d’histoires farfelues. Face aux différents doutes qui ont surgi dans le dossier Saïd Benrahma, la crainte d’un retournement de situation était palpable entre Rhône et Saône. Finalement, les images de l’Algérien passant sa visite médicale avec le survêtement de l’OL ce jeudi après-midi avaient rassuré tout le monde. C’était sans compter sur un certain manque de professionnalisme de West Ham dans le dossier. Les Hammers étaient d’accord avec l’OL pour un prêt payant avec une option d’achat à l’issue de la saison. Le club lyonnais était lui parvenu à trouver un terrain d’entente avec Benrahma. Seulement, l’ailier ne devrait pas porter le maillot rhodanien lors de la deuxième partie de saison.

En effet, l’affaire n’a pas pu se conclure à cause de West Ham. Le club londonien a en effet oublié de renseigner des informations dans le TMS, le logiciel des transferts de la FIFA, et ces oublis ont fait capoter le deal prévu. Un véritable retournement de situation qui n’a pas forcément amusé Benrahma que l’on dit furieux. L’OL, de son côté, ne devrait pas tarder à communiquer sur ce raté et sur les actions qui pourraient être menées afin de permettre à Saïd Benrahma de pouvoir évoluer dans la capitale des Gaules. Mais à l’heure actuelle, c’est de la colère qui anime les couloirs de Décines.