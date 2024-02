Mercato : Mangala débarque à l’OL en prêt payant

A quelques minutes de la fin du mercato, l’OL a enregistré sa sixième recrue de l’hiver. Arrivé jeudi matin à Lyon, Orel Mangala s’est engagé pour six mois avec le club lyonnais qui dispose d’une option d’achat à activer en fin de saison.

Et de six ! En attendant très certainement une septième recrue un peu plus tard dans la soirée avec Saïd Benrahma, l’OL a enregistré son sixième renfort de l’hiver ce jeudi. Arrivé dans la matinée à Bron comme avancé par nos soins, Orel Mangala a passé avec succès sa visite médicale et a donc pu s’engager avec le club lyonnais. Ce n’est pas encore une signature sur le long terme puisque le milieu débarque sous la forme d’un prêt payant de 11,7 millions d’euros qui est assorti d’une option d’achat d'environ 17,5 millions d’euros pour l’été 2024. A ces deux sommes, Nottingham Forest garde un intéressement de 10% en cas de potentielle plus-value au moment d’une future revente de Malanga ainsi qu'un bonus d'environ 3,5 millions d'euros.

Un troisième championnat à 25 ans

Après Nemanja Matic, l’OL renforce donc une seconde fois son milieu de terrain durant l’hiver. La concurrence s’annonce intense pour les six prochains mois avec Corentin Tolisso et Maxence Caqueret soumis désormais à deux concurrents de poids pour former l’entrejeu lyonnais. A 25 ans, Orel Mangala va découvrir un nouveau championnat après la Bundesliga (Stuttgart, Hambourg) et la Premier League avec Forest. Milieu défensif au gros volume de jeu, le Diable Rouge est en tout cas attendu avec une certaine excitation, le milieu de l’OL ayant été défaillant depuis le début de la saison.