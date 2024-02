OL - Mercato : Mangala est bien arrivé à Lyon

Orel Mangala, futur milieu de l’OL (Photo by BRUNO FAHY / Belga / AFP)

Ayant quitté Stuttgart en début de matinée, Orel Mangala a atterri à l’aéroport de Bron sous les coups de 10h ce jeudi. Le milieu belge doit désormais passer sa visite médicale à Paul Santy avant de s’engager avec l’OL.

Initialement annoncé à 10h, l’avion privé d’Orel Mangala est finalement arrivé avec une dizaine de minutes d’avance. Pas de quoi surprendre Stéphane Benas, le directeur du musée de l’OL, présent à l’aéroport de Bron pour accueillir la future recrue lyonnaise. La tâche est d’ordinaire dévouée à Matthieu Louis-Jean, mais en ce dernier jour de mercato, le chef de la cellule de recrutement a certainement des dossiers plus chauds à gérer. Sous les coups de 10h, Mangala a donc posé pied à terre sur le tarmac brondillant en compagnie de son agent. Tous deux avaient passé la soirée de mercredi du côté de Stuttgart en attendant que l’OL et Nottingham Forest ne tombent définitivement d’accord pour l’arrivée du Belge entre Rhône et Saône.

Orel Mangala vient d’atterrir à Bron, avec Stéphane Benas pour l’attendre. Direction la visite médicale désormais pour le Belge, qui s’est vite éclipsé malgré les trois supporters présents devant le terminal #OL #Mercato pic.twitter.com/neLeweGic8 — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) February 1, 2024

Attendus par trois supporters qui avaient suivi le vol d’Orel Mangala à travers une application de téléphone traçant les vols privés, le milieu de terrain s’est vite éclipsé dans le taxi qui l’attendait à l’entrée du terminal. Il faut dire que chaque minute compte en ce dernier jour de mercato. En attendant que le gong final ne résonne à 23h59, Orel Mangala a pris la direction du centre Paul Santy pour y effectuer sa visite médicale. Si cette dernière se passe sans encombre, le Diable Rouge s’engagera dans un premier temps pour six mois, avec la possibilité pour l’OL d’activer une option d’achat à l’issue de la saison.