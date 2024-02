Skelly Alvero face à Romain Faivre lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Vendu par l’OL à Bournemouth l’été dernier, Romain Faivre avait été prêté dans la foulée à Lorient. Mais, à l’image de la galaxie Eagle Football, les Cherries ont rappelé le joueur offensif à quelques heures de la fin du mercato.

Il n’y a pas que l’OL qui est confronté aux dures règles de la multipropriété en Ligue 1. Strasbourg avec Chelsea et Lorient avec Bournemouth sont également en relation étroite avec d’autres clubs, en raison de propriétaires communs. Quand l’OL s’est mis à piocher à Botafogo (Jeffinho, Perri, Adryelson) ou a envoyé des jeunes ou indésirables à Molenbeek (Sarr, Mboup, Sanchez, Reine-Adelaïde), le FC Lorient a subi la volonté des Cherries en cette fin de mercato hivernal. L’été dernier, Bournemouth avait lâché un peu plus de quinze millions d’euros pour exfiltrer Romain Faivre du Rhône avant de l’envoyer directement en prêt chez les Merlus, club satellite pourrait-on dire.

Une volonté commune après six bons mois la saison dernière en Bretagne pour Romain Faivre, pas heureux à l'OL. Finalement, le prêt de l’ancien Brestois a été cassé par le club de Premier League mercredi et Faivre va donc découvrir la Premier League plus rapidement que prévu. Avec le numéro 8, le joueur offensif devrait connaitre ses premières minutes avec les Cherries, 13e du championnat, dès ce jeudi contre West Ham.