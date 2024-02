Avec Caleta-Car, l’OL retrouve sa défense centrale contre l'OM

Suspendu pour deux matchs après son rouge contre Le Havre, Duje Caleta-Car avait manqué les matchs contre Bergerac et Rennes. Le défenseur croate est de nouveau disponible pour OL - OM, dimanche (20h45).

Le geste n’avait pas été maitrisé et tout simplement inutile. En taclant à plus de 60m de son but, Duje Caleta-Car avait clôturé le mauvais après-midi de l’OL en Normandie contre Le Havre. Exclu à quelques minutes de la fin après avoir vu Jake O’Brien également sanctionné en première mi-temps, le défenseur croate avait vu la commission de discipline avoir la main un peu plus lourde que pour son partenaire de défense. Quand l’Irlandais s’en était sorti avec un match ferme et un en sursis, Caleta-Car avait été suspendu deux matchs fermes et a donc manqué le match de Coupe de France contre Bergerac (1-2) et la réception de Rennes (2-3), vendredi dernier.

Six buts encaissés en deux matchs de championnat en 2024

La suspension purgée, Pierre Sage va de nouveau pouvoir compter sur sa défense centrale au complet avec Dejan Lovren, Jake O’Brien et Duje Caleta-Car, tous de retour de suspension. Ce retour à la compétition sera forcément particulier pour le Croate puisqu’il coïncide avec la venue de son ancien club, l’OM, au Parc OL. Mais après s’en être voulu de ce rouge bête et d’avoir loupé deux rencontres, l’ancien Marseillais a l’envie de briller face à son ex. Avec six buts encaissés en deux matchs de championnat, la défense de l’OL en aura bien besoin.