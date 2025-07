Fonseca (OL) rend hommage à son ancien joueur Diogo Jota

Paulo Fonseca lors de FCSB – OL à Bucarest en Ligue Europa (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

C’est une terrible nouvelle qui est tombée jeudi. Le joueur de Liverpool, Diogo Jota, et son frère André, ont perdu la vie dans un accident de la route. Paulo Fonseca avait lancé l'attaquant portugais chez les professionnels.

L'heure est au deuil au Portugal, à Liverpool et dans le monde du football en général. Malheureusement, ce jeudi 3 juillet, Diogo Jota (28 ans) s'en est allé dans un accident de voiture. Son petit frère André (25 ans), présent avec lui, est également décédé. L'international portugais (14 buts en 49 sélections) était attaquant chez les Reds.

De son côté, André jouait dans la Liga Portugal 2 (deuxième division), au FC Penafiel. L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, a connu Diogo Jota lorsque celui-ci évoluait au FC Paços de Ferreira (2013-2016). C’est même lui qui le propulse dans le grand bain, le 19 octobre 2014, lors d’un match de Coupe du Portugal face à l’Atlético SC. Le technicien portugais a publié un message plein d'émotion sur son compte Instagram ce jeudi.

"Tu seras toujours dans nos cœurs"

Paulo Fonseca s'est joint aux multiples hommages rendus à Diogo Jota. Il a mis en ligne une photo sur laquelle on le voit entraîner le jeune Portugais, à Paços de Ferreira. "Aujourd'hui est un jour tragique. Mes pensées vont à la famille de Diogo. On a perdu un homme phénoménal. Son honnêteté, son humilité, sa simplicité et son talent sont un exemple pour nous tous. Tu seras toujours dans nos cœurs", peut-on lire. C'est une journée noire pour la Seleção et Liverpool qui perdent un de leurs plus grands talents offensifs.