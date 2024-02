Saïd Benrahma (West Ham) (Photo by Ben Stansall / AFP)

Dans ce dernier jour de mercato, Fulham tente de s’armer dans la précipitation et aurait tenté de pousser pour faire capoter l'arrivée de Saïd Benrahma à l'OL. Seulement, l’ailier algérien est bien arrivé à Lyon ce jeudi en début d’après-midi.

Le dossier risque de tenir en haleine tout l’environnement lyonnais tant que la signature n’aura pas été apposée sur le contrat. Entre l’OL et Saïd Benrahma, les discussions durent depuis des semaines et l’épilogue n’aura lieu que le dernier jour du mercato. Seulement, les supporters lyonnais se mettent à craindre que l’affaire ne se fasse pas malgré l’annonce d’un accord tripartite entre le club rhodanien, West Ham et le joueur. Ce dernier est d’ailleurs arrivé à Lyon ce jeudi en début d’après-midi du côté de l’aéroport Saint-Exupéry. De quoi assurer tout le monde ? Pas forcément, car des rumeurs font état de certains clubs anglais cherchant à contrecarrer les plans de l’OL avec Benrahma.

Fulham et Brentford ont tenté leur chance

Ayant montré son intérêt pour Rayan Cherki sans aller jusqu'à une offre concrète, Fulham aurait tenté de court-circuiter les discussions entre l’ailier algérien et le club lyonnais afin de rafler la mise. Son ancien club, Brentford, en aurait fait de même d'après L'Équipe. Toutefois, le voyage dans la capitale des Gaules semble être bien plus qu’un indice sur l’issue heureuse de ce dossier. Mais avec le mercato, il ne faut jamais jurer de rien.