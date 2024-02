OL - Mercato : une journée pour conclure

Après un mois à tenter de combler les déficits du groupe lyonnais, l’OL a moins de 24h pour finir ses emplettes. Avec les dossiers Benrahma et Mangala comme fil rouge dans cette journée de jeudi.

Pendant l’été, on l’appelle le jour le plus long, c’est un peu moins le cas en hiver. Pourtant, ce jeudi marque le dernier jour du mercato hivernal pour de nombreux pays européens et c’est donc la course aux derniers ajustements. L’OL n’en est pas exempté, bien au contraire. Cette journée de jeudi doit servir au club lyonnais à réaliser ses derniers mouvements pour permettre à Pierre Sage de disposer d’un effectif désormais à même de pouvoir jouer correctement la course au maintien et surtout se donner de l’air dans cet objectif. Avec déjà cinq recrues, l’OL s’est montré actif, mais le total d’arrivées doit monter à sept si tout se passe bien.

En effet, la journée de mercredi n’a pas permis de signer Saïd Benrahma et Orel Mangala, mais elle a au moins permis un rapprochement quasi total avec les deux jours pour une signature de dernière minute. Présent en Allemagne, Mangala doit s’envoler ce jeudi matin pour Lyon afin de passer sa visite médicale pour ensuite s’engager avec la formation rhodanienne. Ce serait sous la forme d’un prêt payant (10M€) avec une option d’achat à 15 millions d’euros. Le processus devrait être le même pour Benrahma qui est, lui aussi, attendu dans la journée entre Rhône et Saône.

Quid des départs ?

Ces deux joueurs venus de Premier League devraient mettre un terme au mercato hivernal dans le sens des arrivées, même si un renfort sur le gong n’est pas à exclure. John Textor souhaitait voir une recrue défensive débarquer, mais cela ne devrait être le cas qu’en cas de départs dans ce secteur. Nicolas Tagliafico est pisté depuis plusieurs jours sur le Vieux Continent tandis que Sinaly Diomandé a fait l’objet d’une offre du RB Salzburg, qui s’est depuis retiré. Pour mieux revenir à la charge dans cette dernière ligne droite ? Il faudra attendre 23h59 pour connaitre le vrai visage lyonnais pour cette deuxième partie de saison.