OL - Mercato : Tagliafico entre le Betis et Galatasaray ?

Absent du match contre Rennes et de l’entraînement lundi, Nicolas Tagliafico semble plus que jamais sur le départ à l’OL. L’Argentin plairait en Espagne et en Turquie.

Ce ne serait pas un départ surprise tant l’acclimatation à l’environnement lyonnais a été compliquée depuis dix-huit mois, mais voir partir Nicolas Tagliafico de l’OL dans les derniers jours, voire dernières heures du mercato hivernal, l’est un peu plus. C’est pourtant la tendance qui semble se dessiner de plus en plus à Décines. Absent du match contre Rennes vendredi en raison d’une grippe, selon nos informations, le latéral gauche n’était pas présent sur les images tournées par le club lundi pour la reprise de l’entraînement. Est-il toujours malade ou tout simplement en instance de départ ? La vérité se situerait à mi-chemin entre les deux propositions, puisque le profil de l’Argentin ne laisse pas indifférent sur le Vieux Continent.

Un départ compensé ?

En passe de conclure le deal pour Luiz Henrique vers Botafogo, le Real Betis en aurait profité pour faire part de ses envies de champion du monde à John Textor. Les discussions se seraient d’ailleurs intensifiées lundi entre les deux parties. Seulement, le club andalou ne serait pas seul sur le coup. D’après Le Parisien, Galatasaray serait également entré dans la danse en entamant des discussions avec l’OL. Arrivé dans le club lyonnais à l’été 2022, Nicolas Tagliafico est bien parti pour connaitre un troisième club en Europe cet hiver. Reste à savoir si ce départ sera compensé par une arrivée…