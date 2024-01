Absent lors d’OL - Rennes, Nicolas Tagliafico était annoncé comme souffrant. Seulement, des rumeurs venues d’Espagne font état d’un intérêt poussé du Betis pour l’Argentin.

C’est un certain flou qui entoure Nicolas Tagliafico ces derniers jours. Présent à l’entraînement mercredi, l’Argentin n’était pas dans le groupe retenu par Pierre Sage pour affronter le Stade Rennais deux jours plus tard. Selon nos informations, le latéral était souffrant dans les heures précédant le match, mais l’entraîneur lyonnais a, lui, donné une autre version avançant une gêne musculaire. Et si tout simplement cette absence n’était en réalité qu’un prétexte pour noyer le poisson ? Durant le week-end, une rumeur venue d’Andalousie faisait état d’un intérêt du Real Betis pour Tagliafico. Une information d’El Desmarque et qui a été confirmée par un autre média espagnol Relevo ce lundi.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OL

Alors que le club espagnol et John Textor discutent actuellement de la venue de Luiz Henrique à Botafogo, les deux parties pourraient bien poursuivre les discussions, mais pour un dossier qui concerne bien l’OL. Pas forcément bien intégré à Lyon depuis son arrivée à l'été 2022, Nicolas Tagliafico représente une valeur marchande (environ huit millions d’euros) même si, à quatre jours de la fin du mercato hivernal, le remplacer semble complexe. Toutefois, rien ne devrait bouger avant que le Betis ne trouve une porte de sortie à Abner.