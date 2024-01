L’OL Futsal ne tremble pas à Civrieux (0-5)

Leader incontesté depuis le début de la saison, l’OL Futsal n’a pas failli contre la lanterne rouge du championnat. Les Lyonnais se sont facilement imposés contre le Foot Salle Civrieux (0-5).

C’est définitivement une bataille à deux qui va se jouer pour la montée. Le duel entre l’OL Futsal et l’AFL Futsal, qui n'ont pu se départager au début du mois, va faire rage jusqu’à la fin de la saison, le Futsal de Vaulx-en-Velin était désormais à treize longueurs provisoires de l’OL. Ce dernier possède toujours un match en suspens contre la réserve du GOAL FC mais avec trois points d’avance sur l’ALF, le mano a mano va tenir ses promesses jusqu’au bout et les Lyonnais ne vont pas avoir le droit à l’erreur. Ils l’ont bien compris et continuent d’enchaîner les victoires dans cette poule unique de Régional 1.

Leaders avec 34 points, les joueurs de David Touré ont signé une 11e victoire en douze matchs de championnat dimanche. En déplacement sur le parquet de Civrieux, l’OL Futsal a fait respecter la hiérarchie face à la lanterne rouge. Dans la salle des Sports de Civrieux d'Azergues, les Lyonnais se sont offerts une manita (5-0) avec cinq buteurs différents. Grâce à Maxime Rey, Dylan Vrontos, Nadhir Bacar, Farès Lekohal et Daniel Nerin, l’OL Futsal poursuit son invincibilité avant le rendez-vous de samedi prochain (18h) contre l’AS Saint-Priest à Décines.