Mercato : Højbjerg ne rejoindra pas l’OL et reste à Tottenham

Dans le viseur de l’OL, Pierre-Emile Højbjerg ne rejoindra pas la capitale des Gaules. Son avocat a annoncé la volonté du joueur de rester à Tottenham malgré un faible temps de jeu.

C’est une piste qui s’est évaporée aussi vite qu’elle est arrivée. Ces dernières heures, Pierre-Emile Højbjerg était annoncé dans les petits papiers de l’OL pour renforcer son entrejeu. Malgré l’arrivée de Nemanja Matic, le club lyonnais souhaite densifier ce secteur avec un autre joueur d’expérience avant la fin du mercato hivernal. Parmi les pistes lancées par la cellule de recrutement, le profil du milieu danois correspondait aux attentes lyonnaises, même si le coût financier (indemnité de transfert + salaire) restait un vrai frein.

Se battre pour inverser la tendance aux Spurs

Cependant, la piste Pierre-Emile Højbjerg n’ira pas plus loin entre Rhône et Saône. Ce lundi, l’avocat du Danois a tenu à mettre les choses au clair concernant la situation de son joueur. "Malgré les rumeurs et les bruits, le joueur s'est toujours concentré sur l'aide à apporter à l'équipe, aux entraîneurs et à Tottenham. Le joueur n'a jamais demandé à partir maintenant, a déclaré Lars Halgreen à Sky Sport. Il est très ambitieux pour Tottenham et le Danemark. Il continue à s'améliorer, comme il l'a fait tout au long de sa carrière. C'est un personnage et un joueur fort, son seul objectif est Tottenham pour bien finir la saison et aider autant que possible. Pierre a toujours aimé les défis."

Malgré un statut de remplaçant chez les Spurs, Pierre-Emile Højbjerg a donc fait le choix de rester à Londres. À l’OL d’activer désormais une nouvelle piste en sous-marin d'ici à jeudi soir, comme c’est le cas depuis le début du mercato.