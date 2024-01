Après une dernière victoire avec Bourg-Péronnas, Jordan Gonzalez a quitté ses fonctions de coach du FBBP01 ce week-end. Le voilà désormais entraîneur des U17 de l’OL.

Six mois après son départ de Lyon, Jordan Gonzalez est déjà de retour dans la capitale des Gaules. Ayant quitté Lyon-La Duchère l’été dernier pour prendre les rênes du FBBP01, l’entraîneur n’a pas pu résister aux sirènes de l’OL et a accepté de s’occuper des U17 lyonnais, comme révélé à la fin du mois de décembre. Cette catégorie des U17 nationaux, Gonzalez la connait bien puisqu’il avait fini champion avec le FC Lyon il y a quelques années, lui offrant une belle réputation dans le bassin lyonnais. L’OL avait déjà tenté de l’attirer, sans succès. Le club rhodanien a finalement obtenu gain de cause des années plus tard avec la nomination de Jordan Gonzalez, en lieu et place de Mohamed Chacha. Ce dernier a été écarté suite à une procédure lancée pour harcèlement moral.

Les U17 ont renoué avec la victoire

Si la venue de Jordan Gonzalez ne faisait plus aucun doute, il fallait encore que le jeune entraîneur en finisse avec Bourg-Péronnas. Un accord avait été passé entre l’OL et le FBBP01 pour que l’aventure à l’Académie ne débute qu’à la fin janvier. Ayant conduit le club de l’Ain à la victoire samedi face à Feignies-Aulnoye (3-1), Jordan Gonzalez a fait ses adieux aux Bressans et annoncé le début de sa nouvelle aventure dès ce lundi. "Heureux de vous annoncer ma signature au sein de l’OL Académie afin d’encadrer l’équipe U17 nationale. Merci pour la confiance accordée de rejoindre l’un des centres de formation européens les plus réputés." En retrouvant ses nouveaux joueurs, Jordan Gonzalez a dû voir des sourires sur les visages puisque les U17 de l’OL ont renoué avec la victoire contre le SC Air Bel (2-1) dimanche.