OL - OM : Benoit Bastien arbitrera l’Olympico

Benoit Bastien devant Lovro Majer et Alexandre Lacazette lors d’OL – Rennes (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Dimanche (20h45), l’OL reçoit l’OM au Parc OL. Dans ce choc des Olympiques, la tâche de l’arbitrage a été confiée à Benoit Bastien.

Dos au mur. Après sa défaite (2-3) contre Rennes vendredi, l’OL n’a plus forcément le choix. Contre l’OM, dimanche (20h45) de nouveau au Parc OL, les joueurs de Pierre Sage ont presque l’obligation de faire un grand match et surtout de s’imposer pour enrayer la spirale négative en championnat en ce début d’année 2024. Après deux revers consécutifs et seulement trois points d’avance sur Lorient, lanterne rouge, les Lyonnais ne peuvent se permettre de tergiverser encore un peu plus. L’affiche contre l’OM devrait permettre d’apporter un surplus de motivation, mais il faudra plus d’ingrédients pour faire tomber l’autre Olympique. Dans un Olympico qui sent toujours la poudre, Benoit Bastien a été nommé pour diriger la rencontre.

Troisième fois pour l'OL et l'OM avec cet arbitre

À 40 ans, le natif d’Épinal arbitrera pour la 3e fois l’OL, à chaque fois au Parc OL. Ce sera également le cas pour l’OM, même si Benoit Bastien porte un peu plus chance aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette. L’OL avait concédé le nul contre Le Havre (0-0) avant de s’imposer contre Nantes, le 20 décembre dernier. Pour les Marseillais, les deux rencontres se sont soldées par deux défaites à Monaco (3-2) et à Lens (1-0). Pour cet Olympico classé à hauts risques aux alentours du stade, Mr Bastien sera assisté d’Hicham Zakrani et d’Aurélien Berthomieu. Eric Wattellier sera le 4e arbitre. Dans le car de la VAR, Benoit Millot et Yohann Rouinsard seront chargés de visionner les actions délicates de cet OL - OM.