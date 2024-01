Les supporters marseillais lors d’OM – Montpellier (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

Comme les supporters lyonnais lors de la 2e venue de l’OL au Vélodrome en décembre, les Marseillais ne seront pas autorisés à se rendre au Parc OL le 4 février prochain.

D’ordinaire, les arrêtés préfectoraux sont plutôt longs à arriver et créent parfois un sentiment d’injustice puisqu’ils sont édités quelques jours ou heures avant les matchs. Le niveau de sécurité maximal pour ce rendez-vous a poussé la préfecture du Rhône à prendre les devants et à ne pas faire dans la surprise. Le 4 février prochain, le parcage visiteurs du Parc OL sera vide pour la réception de l’OM.

Jeudi, la Préfète a officialisé l’interdiction de déplacement de supporters marseillais pour la rencontre de la 20e journée de Ligue 1 à Décines. En plus de l’interdiction de se présenter aux abords et dans l’enceinte décinoise, il sera strictement interdit pour toutes personnes se prévalant comme supporter de l’OM de circuler dans le centre de Lyon.

Match classé à très hauts risques

Cette annonce préfectorale est tout sauf une surprise. Elle intervient plusieurs mois après les fameuses scènes de caillassage des bus des joueurs et supporters lyonnais. Le 29 octobre dernier, la tenue de la rencontre entre l’OM et l’OL n’avait pu avoir lieu en raison de ces incidents qui avaient notamment touché Fabio Grosso, alors entraîneur de la formation rhodanienne. Le visage en sang, l’Italien avait dû se faire poser plusieurs points de suture au niveau de l’œil.

Le match reporté s’était finalement joué le 6 décembre dernier avec une défaite lyonnaise (3-0) et l’absence des supporters de l’OL, coupables pour certains de gestes nazis et racistes, mais sans sanction contre l’OM et ses fans. Le match retour ayant été rapidement classé comme match à très hauts risques, il n’est pas surprenant que cet arrêté préfectoral voit le jour.