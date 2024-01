Première titularisation pour Adryelson pour Bergerac - OL ?

Ayant fait ses débuts contre Le Havre dimanche dernier, Adryelson pourrait bien connaitre sa première titularisation avec l’OL contre Bergerac (20h45). Avec les absences de Jake O’Brien et Duje Caleta-Car, la porte s’est ouverte.

En l’espace de deux semaines, il a pu tout voir. Le musée de l’OL pour commencer, mais surtout ce à quoi ressemblait un hiver en Europe. Avec la neige tombée ces derniers et le froid hivernal qui a suivi, Adryelson a été vite plongé dans le grand bain du football européen. Et ces premières ne se sont pas limitées qu’aux phénomènes météorologiques, mais aussi au terrain.

Trop juste pour le déplacement à Pontarlier, le défenseur a été retenu pour la reprise de la Ligue 1 contre Le Havre et a même porté pour la première fois le maillot lyonnais. À six minutes de la fin du match, il a étrenné son numéro 14 sur la pelouse du stade Océane pour devenir le 582e joueur de l’histoire du club et le 25e Brésilien après les illustres Juninho, Anderson, Cris ou encore Caçapa. Deux centraux dont Adryelson "pense se rapprocher".

Sage a-t-il vraiment le choix ?

Comme Claudio Caçapa, Adryelson découvre le foot européen en plein hiver. Comme son illustre ainé, il pourrait connaitre sa première titularisation avec l’OL un soir de 16es de finale de Coupe de France. Avec les suspensions de Jake O’Brien et Duje Caleta-Car, Pierre Sage a perdu deux de ses titulaires. Dejan Lovren est certes de retour contre Bergerac, mais les solutions à côté du Croate manquent. Clinton Mata est plus à l’aise dans une défense à trois tandis que Sinaly Diomandé n’a plus joué depuis deux mois.

L’heure a peut-être déjà sonné pour Adryelson comme l’a laissé sous-entendre son entraîneur mercredi en conférence de presse. "Une titularisation serait une très belle chose pour lui. Ça lui permettrait de viser l'heure de jeu sur le match, voire un peu plus en fonction de ce qu'il peut donner et de la manière dont la rencontre se déroule. L'important est de ne pas se donner un nouveau problème en mettant son intégrité physique en jeu." Le défenseur, lui, se sent "prêt".