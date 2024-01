Dans une tribune faite dans The Guardian, Ada Hegerberg a fustigé le calendrier infernal dans le foot féminin et estime qu’il n’aide pas au développement. L’attaquante de l’OL a été rejointe par sa coach Sonia Bompastor.

Ce n’est un secret pour personne : Ada Hegerberg est l’une des voix qui portent le plus sur la sphère mondiale en ce qui concerne le développement du football féminin. L’attaquante de l’OL n’est jamais la dernière à faire passer des messages, à l’image des critiques qu’elle avait pu émettre contre la Fédération française de football. Véritable star du ballon rond, la Norvégienne profite de son statut pour essayer de faire bouger les choses. Cela prend du temps et c’est ce qui désole souvent la Ballon d’Or. Dans une tribune publiée dans The Guardian, Hegerberg estime que le football féminin est prêt à passer un cap supplémentaire. Il faut juste lui en donner les moyens et surtout écouter les principaux acteurs.

Ces derniers fustigent de plus en plus le calendrier surchargé, à l’image de cette fenêtre internationale placée en plein mois de juillet 2024, une semaine avant le début du tournoi olympique. Une aberration qui entraîne des blessures graves dont la dernière en date, celle de la star de Chelsea Sam Kerr. "On a beaucoup parlé de l’intensité de nos calendriers et de l’impact sur les joueuses qui ne bénéficient pas d’un environnement adéquat pour répondre aux exigences de tant de matches, et pourtant, nous voilà prêtes à jouer entre 50 et 60 matches, avec des rencontres à disputer chaque mois de l’année. La prise de décision est pour le moins inquiétante", a mis en avant Ada Hegerberg.

Des éliminatoires de l'Euro 2025 une semaine avant les JO 2024

Touchée par deux grosses blessures ces dernières années, l’attaquante lyonnaise sait de quoi elle parle et est sur la voie pour retrouver son meilleur niveau. Pour ce retour au sommet, la Norvégienne a dû passer par des étapes bien plus difficiles et estime que le foot féminin ne prend pas le bon chemin si la communication est coupée entre toutes les instances, les joueuses, les clubs.

Si elle n’avait pas encore lu la tribune de sa joueuse jeudi, Sonia Bompastor ne pouvait que se joindre à Ada Hegerberg sur ce terrain. L’entraîneure de l’OL ne cesse de s’indigner de certaines programmations et dates internationales depuis sa prise de fonctions il y a bientôt trois ans. "Les joueurs et joueuses ne sont pas des machines. Ils ont besoin d’être en forme pour performer. Elles ne peuvent pas couper. Elles enchainent les compétitions internationales sans avoir de break, c’est trop. Ça nuit aux prestations, et de grandes joueuses se blessent."

À l’OL, la question du programme estival a déjà été soulevée dans le staff de Bompastor et les solutions sont forcément réduites pour des joueuses qui pourraient ne couper que deux semaines entre début juin et la mi-septembre, date de la reprise en France…