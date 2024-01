Dimanche, l’OL se déplace à Montpellier pour la 13e journée de D1 féminine. Sonia Bompastor ne comptera pas sur des retours puisque celui de Kadidiatou Diani devrait avant tout avoir lieu à la fin janvier.

Ce jeudi, à trois jours du déplacement à Montpellier, il y avait des sourires sur les visages des joueuses de l’OL. Toujours invaincues cette saison, elles ont parfaitement lancé leur année 2024 avec deux victoires en deux matchs. À ces résultats positifs se mêlent aussi de futurs retours dans le groupe. Comme c’est le cas depuis le début de l’année, Delphine Cascarino est pleinement investie dans le travail collectif et son retour est plus que jamais proche. Elle qui a avancé "fin janvier, début février" à la mi-temps du match de Coupe a travaillé son explosivité sous les encouragements de ses coéquipières.

De quoi mettre du baume au cœur même si rien ne sera précipité comme nous l’a confié Sonia Bompastor après la séance du jour. "L’enchaînement des matchs est une réflexion qu’on prend en compte. Delphine a été blessée sur une longue durée, donc on essaye de trouver le contexte le plus favorable pour les retours de blessure comme celui de Delphine. Pour Kadi (Diani), c’est différent, elle a été éloignée moins longtemps des terrains. Mais effectivement, le contexte favorable est peut-être avec un match à domicile sur un bon terrain face à un adversaire qui met moins d’impact athlétique."

Avec les déplacements à suivre à Montpellier et à St. Pölten avec un stade à plus d’une heure de route de l’aéroport, les conditions ne semblent pas les meilleures pour voir Delphine Cascarino faire son retour et Kadidiatou Diani lancer son année 2024. Les regards se tournent donc vers le 8e de finale de Coupe de France contre le FC Nantes, ce qui a été sous-entendu par la coach de l’OL. "Kadi avance bien, elle devrait être proche d’un retour donc ce sont de bonnes nouvelles. D'ici à la fin du mois de janvier, on devrait pouvoir compter sur certaines d’entre elles."

Pour Wendie Renard et Melchie Dumornay, il faut encore patienter un peu. Même si la rééducation de la capitaine lyonnaise "progresse bien", les épisodes précédents ont amené à la prudence. Pour Dumornay, toujours en salle, la reprise de la course a "débuté ce jeudi sur un tapis de course AlterG, sa cheville va bien."