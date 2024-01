OL : Sage défend Lopes, titulaire en Coupe de France

Dans le viseur de certains supporters après la défaite contre Le Havre, Anthony Lopes a pu compter sur le soutien de Pierre Sage. L’entraîneur de l’OL a réitéré sa confiance envers son portier, titulaire vendredi en Coupe de France.

Il est devenu un sujet clivant sur les réseaux sociaux. Malgré sa fidélité au club depuis plus de dix ans en professionnels, Anthony Lopes a toujours autant de mal à faire l’unanimité autour de lui. Depuis dimanche dernier et la défaite contre Le Havre (3-1), les critiques s’abattent sur le portier de l’OL, coupable de ne pas avoir été décisif, notamment sur le deuxième sur lequel sa position a laissé à désirer. Sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", notre consultant Nicolas Puydebois est venu prendre en partie la défense de Lopes et il n’a pas été le seul. Interrogé sur la prestation du gardien lyonnais en Normandie, Pierre Sage a tenu à apporter son soutien à l’un de ses vice-capitaines dans l’œil du cyclone. "Il a été incriminé sur le match au Havre et je trouve ça dur. Il n'a pas été décisif, mais il n'est pas tout seul à jouer, a déclaré le coach en conférence de presse. Il fait aussi un arrêt important qui n'a pas été relevé... Le principal n'est pas d'être critiqué, mais plutôt d'être performant et de ne pas décevoir celui qui vous fait jouer. Et moi, je ne suis pas déçu par ses performances."

Perri va devoir patienter

À ceux qui pouvaient attendre la titularisation de Lucas Perri en Coupe de France et donc une alternance entre les deux portiers, ils vont devoir passer leur tour. Le gardien brésilien va poursuivre son acclimatation à son nouvel environnement à Limoges contre Bergerac et donc patienter avant de faire ses débuts à l’OL. "Je vais répondre sur un plan général. Quand on est à un match par semaine, il n'y a pas de raison de faire tourner l'effectif, ça vaut pour le gardien de but, pour le latéral droit ou pour l'attaquant. Je reste dans cette logique-là, car on doit prendre du rythme et des automatismes." Le décor est planté, mais Anthony Lopes reste malgré tout sous la pression de ses performances.