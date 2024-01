Au Havre, plus dure a été la chute pour l’OL (3-1)

Après quatre victoires de suite, l’OL est retombé dans ses travers face au Havre (3-1). Battus, les Lyonnais sont de nouveau barragistes.

Pierre Sage a répété vendredi en conférence qu’une série restait une série et celle réalisée par l’OL avant la trêve ne peut être jetée à la poubelle. Elle a permis à la formation lyonnaise de se relancer dans la course au maintien et de croire en des jours meilleurs. Seulement, cette embellie a volé en éclats ce dimanche face au Havre. De retour en Ligue 1 après avoir repris avec la Coupe de France le week-end dernier, l’OL est retombé dans ses travers contre les Normands et a enregistré une 10e défaite cette saison (3-1). Quand ils avaient la possibilité de remonter à la 11e place en cas de succès en Normandie, les Lyonnais retrouvent la pression de la relégation avec une 16e place à cause d’une différence de buts plus que négative (-12).

Seulement deux tirs cadrés

Cette place, les hommes de Pierre Sage sont allés la chercher tous seuls comme des grands. Ce rendez-vous était attendu au sein du club afin de confirmer la bonne dynamique. C’était même vu comme un tournant dans ce mois de janvier. Est-ce la pression du résultat qui a inhibé l’OL ? Le passage à quatre derrière pour la première fois en championnat depuis un moment ? Quoi qu’il en soit, le visage montré au Stade Océane a été loin de celui montré depuis un mois. Les victoires de décembre n’avaient pas fait oublier le contenu, mais au Havre, il n’y a eu aucun des deux et cela pousse forcément à se poser des questions sur la suite à suivre dans la deuxième quinzaine du mercato.

Au moins quand l’OL coule, il le fait dans les grandes largeurs. Les visages fermés avant le match laissaient croire à une concentration extrême, mais les Lyonnais n’ont rien montré, vraiment rien, si ce n’est une fébrilité de tous les instants. Approximatifs techniquement et en difficulté défensivement pendant 90 minutes, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont été punis après 18 minutes de jeu et un but de Gautier Lloris.

Débuts pour Adryelson et Fofana

Un coup de massue sur la tête après avoir vu un penalty non sifflé suite à une intervention rugueuse sur Clinton Mata quelques minutes avant. La VAR a cependant bien joué son rôle en venant aider l’arbitre central sur une semelle d’O’Brien. Après avoir vu jaune, l’Irlandais a finalement été exclu et a laissé ses partenaires à dix pendant une heure. La formation lyonnaise n’avait clairement pas besoin de ça et tout est allé de mal en pis. Inoffensifs, on aurait pu penser que le discours de Pierre Sage aurait reboosté le sien. Finalement, une erreur grossière de Kumbedi a permis au Havre de faire le break dès le retour des vestiaires. Et puis une éclaircie avec un nouveau but d’Alexandre Lacazette quatre minutes plus tard a laissé entrevoir un espoir côté lyonnais.

Espoir de courte durée puisque quand rien ne va, tous les vents sont contraires et la frappe flottante de Christophe Operi a fait mouche juste après l’heure de jeu (62e). Ce but du 3-1 a mis l’OL les deux genoux à terre et malgré une envie de jeter les dernières forces dans la bataille avec notamment ce coup-franc de Lacazette repoussé par Desmas, le déplacement au Havre a tourné au cauchemar. Les débuts d’Adryelson et de Malick Fofana sont secondaires et avec le rouge de Duje Caleta-Car, rien n’est allé pour Lyon…