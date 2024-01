Dans un match maitrisé de bout en bout, l’OL n’a pas tremblé (4-0) face à Montpellier en 16es de finale de Coupe de France. Les Lyonnaises se qualifient sans difficulté pour le tour suivant.

Semaine parfaite pour l’OL féminin. En guise de reprise, les Fenottes se sont offert deux victoires en autant de matchs, reprenant leur marche en avant stoppée à Bergen avec cet unique nul de la phase aller. Ce dimanche, les joueuses de Sonia Bompastor ont eu bien moins de difficultés face à Montpellier que face au Paris FC (1-0) quelques jours plus tôt. Comme lors de la première confrontation entre les deux équipes, le MHSC s’est avant tout attaché à défendre plus qu’autre chose.

Et ce n’est pas l’ouverture du score précoce d’Amel Majri après seulement trois minutes de jeu qui a changé les velléités montpelliéraines. Le club héraultais est loin de celui qui tenait tête à l’OL il y a encore quelques années et fait désormais avec les moyens du bord. La différence de niveau a clairement été là au GOLTC et les Lyonnaises se sont avant tout contentées de gérer leur ouverture du score avec une domination sans partage.

Endler sauvée par son poteau

Pour ce deuxième rendez-vous de la semaine, Sonia Bompastor avait choisi d’aligner le même onze que face au Paris FC, en espérant faire rapidement la course en tête pour gérer ensuite. Avec le bijou de Majri, le scénario se passait comme sur des roulettes, mais l’imprécision d’Ada Hegerberg (8e, 10e) et de Lindsey Horan (20e, 31e) a empêché ce rapide but du break. À la demi-heure de jeu, le match a perdu en intensité et c’est pourtant à ce moment-là que l’Américaine a été enfin récompensée suite à un joli une-deux avec Van de Donk (2-0, 38e). En rentrant avec un break d’avance à la pause, Bompastor a pu rapidement faire des changements dès le retour des vestiaires avec les sorties de Damaris et Bacha remplacées par Däbritz et Morroni.

Cela n’a pas empêché l’OL de dérouler, les Montpelliéraines étant au fond du trou avec le but du 3-0 d’Ada Hegerberg sur un centre à ras de terre (55e). La qualification dans la poche, Christiane Endler n’ayant eu qu’un arrêt à faire en première mi-temps et ayant vu son poteau lui sauver la mise à la 77e, les tenantes du titre ont ensuite fait le siège sur le but montpelliérain. Sur un corner de Majri, Vanessa Gilles est venue placer sa tête juste après l’heure de jeu (4-0, 64e). Le score aurait pu être encore plus lourd avec plus de précision (81e, 84e, 86e) mais l'essentiel est là. Facile vainqueur, l'OL connaitra son adversaire dès lundi pour les 8es de finale. Un match qui se rajoute au calendrier infernal de janvier puisqu'il se jouera le week-end du 28.