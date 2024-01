Le Havre - OL : Sage reste à quatre derrière avec Mata à droite

À 17h05, l’OL retrouve la Ligue 1 avec un déplacement au Havre dans le cadre de la 18e journée. Après une défense à cinq avant la trêve, Pierre Sage poursuit avec quatre défenseurs comme face à Pontarlier. Clinton Mata remplace Saël Kumbedi à droite.

Après la Coupe de France, place à la reprise de la Ligue 1 ce dimanche pour l’OL ! Trois semaines après avoir refermé 2023 avec une troisième victoire de suite face au FC Nantes, les Lyonnais arborent ce rendez-vous contre Le Havre dans une position bien plus favorable que lors de toute la phase aller. Ils ne sont plus relégables et cette rencontre de la 18e journée pourrait même leur servir à remonter encore un peu plus au classement. Pour cela, il faut aller s’imposer au Stade Océane et ne surtout pas faire preuve d’un excès de confiance, car plus dure sera la chute. Depuis mardi, c’est le message que fait passer Pierre Sage à son groupe, groggy d’une quatrième victoire consécutive avec la Coupe de France dimanche dernier.

Pour ce premier rendez-vous de 2024 en championnat, l’entraîneur lyonnais a décidé de ne pas changer le dispositif aperçu à Pontarlier. L’OL reste dans un 4-2-3-1 modulable avec un changement toutefois. Clinton Mata, malade en coupe, retrouve le onze à la place de Saël Kumbedi. Pour le reste du onze lyonnais, ce sont les dix mêmes joueurs avec une animation offensive où les rôles de Rayan Cherki et Ainsley Maitland-Niles sont amenés à évoluer au fur et à mesure de la rencontre. Si l’international Espoir est plus à l’aise dans l’axe, l’Anglais a montré qu’il avait une certaine facilité à prendre la profondeur et casser les lignes par la course. Les voir interchanger leurs positions n’aurait rien de surprenant. A noter que c'est Justin Bengui qui est sur le banc et non Lucas Perri pour jouer le rôle de doublure de Lopes.

La composition de l’OL contre Le Havre : Lopes - Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Tolisso, Caqueret - Maitland-Niles, Cherki, Moreira - Lacazette