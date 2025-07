Alice Sombath pourrait prendre la place de Griedge Mbock face à l'Angleterre, qui risque d'être absente pour l'entrée en lice des Bleues à l'Euro.

Le coup d'envoi de l'Euro 2025 pour les Bleues est imminent. Le samedi 5 juillet à 21 heures, les Françaises défieront les Anglaises, championnes d'Europe en titre (2022). Un premier rendez-vous déjà déterminant, surtout à la lecture du groupe dans lequel se retrouve l'équipe de Laurent Bonadei. En plus de l'Angleterre, la France devra affronter les Pays-Bas, qui ont remporté l'édition 2017, et le Pays de Galles, le "petit poucet" de la poule. Cinq joueuses de l'OL Lyonnes font partie de l'aventure européenne. Diani, Katoto, Majri, Sombath et Bacha.

En revanche, Eugénie Le Sommer et Wendie Renard n'ont pas été retenues pour cette compétition, à leur plus grand désarroi.

Alice Sombath propulsée titulaire par la force des choses ?

Le malheur des unes fait le bonheur des autres. La joueuse du Paris Saint-Germain, Griedge Mbock, pourrait manquer ce premier match du tournoi. En effet, l'ancienne défenseure des Fenottes (2015-2024, 193 matchs) était absente de l'entraînement avec le groupe ce jeudi. À seulement deux jours de la rencontre face aux Britanniques, il se peut que le sélectionneur lui cherche une remplaçante pour démarrer dans le onze. "Griedge s'est entraînée à part, elle est incertaine, ça va dépendre du coach et du docteur, mais on sait qu'elle est derrière nous", a notamment déclaré sa coéquipière Grace Geyoro en conférence de presse.

Selon les informations de L’Équipe, c'est la Lyonnaise Alice Sombath qui serait en pole position pour prendre la place de Mbock dans la défense française. Thiniba Samoura (PSG) aurait aussi une chance. Mais un indice penche en faveur de la Fenotte, qui a été associée avec Maëlle Lakrar (Real Madrid), lors de l'opposition de fin d'entraînement ce 3 juillet. Devant, Kadidiatou Diani pourrait débuter sur le banc et laisser son rôle à Sandy Baltimore (Chelsea), toujours d'après les informations du quotidien national.

Le programme complet de la France à l'Euro 2025

France - Angleterre, samedi 5 juillet, 21 h 00

France - Pays de Galles, mercredi 9 juillet, 21 h 00

Pays-Bas - France, dimanche 13 juillet, 21 h 00