L’OL sait à quoi s’en tenir pour rester en Ligue 1

De passage devant la commission d’appel de la DNCG jeudi prochain, l’OL va devoir convaincre. Cela passera notamment par l’injection immédiate de cent millions d’euros dans les caisses du club et de cent supplémentaires pour assurer le train de vie de la saison prochaine.

Les genoux avaient déjà claqué il y a un peu plus d’une semaine. Ce sera de nouveau le cas le 10 juillet prochain pour les supporters et tout l’environnement de l’OL. Ayant choisi de faire appel de la décision de la DNCG, le club lyonnais va se présenter devant la commission d’appel au siège de la FFF dans un peu moins d’une semaine. John Textor sur la touche, Michele Kang et Michael Gerlinger vont avoir la lourde tâche de convaincre les instances de revenir sur le maintien de la rétrogradation en Ligue 2 pour la saison prochaine.

Depuis une semaine, la nouvelle présidente, son directeur général, mais aussi des hommes d’Ares comme Chris Mallon travaillent d’arrache-pied pour tenter de sauver ce qu’il y a à sauver. Seulement, il va avant tout falloir sortir le chéquier pour convaincre la commission d’appel, comme l’a avancé L’Equipe. L’instance attend surtout des fonds et la somme va être conséquente.

Un engagement ferme pour la deuxième tranche de 100M€

Malgré les différentes sources financières mises en avant par Textor le 24 juin dernier, l’OL va devoir injecter près de 100 millions d’euros dans la trésorerie. Une somme qui va devoir tout de suite apparaitre sur le compte au moment du passage de l’appel. Mais ce n’est pas tout. Comme l’ensemble des clubs de Ligue 1, la direction lyonnaise va également devoir garantir l’injection de cent millions d’euros supplémentaires pour parer aux obligations de la saison à venir. À la différence de la première centaine, cette seconde tranche n’a pas l’obligation d’être sur les comptes immédiatement. Seulement, Michele Kang et Michael Gerlinger vont devoir arriver avec la preuve écrite d’un engagement ferme d’un établissement bancaire ou d’un compte bloqué. Le maintien en Ligue 1 s’annonce cher pour l’OL.