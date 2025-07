Aulas veut aider l’OL à ne pas finir en Ligue 2

Vice-président de la FFF et ancien de l’OL, Jean-Michel Aulas ne voit pas le football français sans le club lyonnais en Ligue 1. Le potentiel futur candidat à la mairie de Lyon "veut aider" et a déjà commencé à le faire.

Comme début d’été, Jean-Michel Aulas aura connu mieux que celui de 2025. Après l’annonce de la disparition de Bernard Lacombe à 72 ans, l’ancien président de l’OL a vu son club de toujours être relégué administrativement en Ligue 2 par la DNCG. Un second choc en l’espace de quelques jours, comme pour l’ensemble des supporters lyonnais. Une semaine et demie après cette annonce, Aulas avait encore du mal à s’en remettre jeudi soir. "Mon cœur était d’une tristesse infinie, a-t-il assuré à l’issue de la remise de la Légion d’honneur de Yann Cucherat jeudi soir. L’Olympique lyonnais est dans une situation qui n’est pas acceptable sur le plan du football français." Ayant rendez-vous avec la commission d’appel de la DNCG le 10 juillet prochain, l’OL va devoir apporter de grosses garanties financières pour voir la sanction levée et ainsi être toujours en Ligue 1 à compter du 16 août prochain.

"Un certain nombre de personnes vont apporter des solutions"

Il est question de deux cent millions d’euros ces dernières heures. Une sacrée somme pour Michele Kang et les actionnaires du club. Néanmoins, Jean-Michel Aulas assure vouloir aider pour la survie du club. Non pas en injectant de l’argent, mais en cherchant tous les soutiens possibles pour assurer la pérennité de l’OL dans les semaines, mois et années à venir. "Je vais aider, et j’ai commencé à le faire, dans le cadre de mes connaissances et non pas de mes responsabilités. En tant que vice-président de la Fédération je dois être le plus impartial possible. J’ai rencontré des gens de l’Olympique Lyonnais, je vais rencontrer Mme Kang lundi prochain pour bien connaître tous les ingrédients. Il y a une attente qui est forte."

Entre Rhône et Saône, tout le monde retient son souffle avec l’espoir d’une issue enfin heureuse dans cet été caniculaire. Toutefois, Jean-Michel Aulas voit une "Michele Kang très motivée et un certain nombre de personnes qui connaissent parfaitement bien le dossier ont été approchées et vont apporter des solutions". De quoi voir l’avenir avec optimisme ? Il ne faut jurer de rien ces derniers temps avec l'OL.