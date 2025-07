Jule Brand avec l’Allemagne (Photo by STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

En conférence de presse avec l'Allemagne à l'Euro, Jule Brand a tenu à mettre en lumière le travail effectué par Michele Kang. Elle a surtout rappelé l'indépendance financière entre les deux entités.

Alors qu'elle vient tout juste d'arriver à l'OL Lyonnes, Jule Brand est déjà partie avec la Mannschaft pour disputer l'Euro 2025. La compétition se déroule du 2 au 27 juillet en Suisse. La joueuse de 22 ans n'a pas encore pu prendre le pouls de sa future ville et de son nouveau club. Avant de faire ses débuts en France, elle tentera de décrocher un premier sacre européen. Les Allemandes sont dans le groupe C avec le Danemark, la Pologne et la Suède.

"La relégation en Ligue 2 de l'OL ne nous impacte pas"

Lors d'une conférence de presse avant l'entrée en lice de sa sélection, Jule Brand a évoqué la situation difficile de l'OL du point de vue de l'équipe féminine. "Concernant Lyon, dans mes échanges, j'ai entendu que nous sommes très indépendantes de l'équipe masculine. Donc leur relégation ne nous impacte pas", a-t-elle rappelé.

Une sortie médiatique dans laquelle elle n'a pas tari d'éloges sur Michele Kang. Nouvelle patronne de l'Olympique lyonnais, elle est aussi la propriétaire des Fenottes. "Elle a un très bon plan. Elle est sérieuse et veut vraiment construire quelque chose de positif, a expliqué l'attaquante. Quand j'ai entendu ce qui est prévu pour l'année prochaine, j'ai senti qu'on était bien positionnées. Et le fait qu'elle ait aussi investi dans l'équipe masculine montre qu'il y a un projet solide pour tout le club".

Le programme complet de l'Allemagne à l'Euro 2025

Allemagne - Pologne, vendredi 4 juillet, 21 h 00

Allemagne - Danemark, mardi 8 juillet, 18 h 00

Suède - Allemagne, samedi 12 juillet, 21 h 00