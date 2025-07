OL : Kang a multiplié réunions et consultations en vue de la DNCG

Avec l’annonce de la promotion de Michele Kang comme présidente, l’OL veut tourner la page Textor. La femme d’affaires américaine met en place une stratégie de défense pour la DNCG, en enchaînant réunions et consultations avec Michael Gerlinger.

Plutôt femme business que femme de foot, Michele Kang avait rapidement confié les clés du camion de l’OL Lyonnes à Vincent Ponsot. Toutefois, le directeur général de la section féminine a toujours eu une feuille de route bien claire de la part de sa supérieure pour ne pas en dévier. C’est peut-être le plus gros point positif concernant la nomination de l’Américaine à la présidence de l’OL masculin depuis lundi matin. Elle sait se décharger de certaines obligations, tout en y apportant une vision claire et précise à suivre. Propulsée sur le devant de la scène pour prendre la suite de son voisin floridien John Textor, Michele Kang va devoir convaincre la DNCG du bienfait du nouveau dossier qu’elle guide aux côtés de Michael Gerlinger, nouveau directeur général, mais aussi d’Ares.

Préparer la DNCG mais aussi le moyen terme

Toujours dans l’attente des motivations du gendarme financier, l’OL prépare malgré tout sa défense, sachant pertinemment que mettre en avant un compte bloqué "OL" et non "Eagle Football" parlera bien plus à la commission d’appel. Lundi, Michele Kang était présente à Décines et il semblerait qu’elle n’ait pas chômé. Selon nos informations, elle a enchaîné les réunions et consultations avec Gerlinger. L’objectif est de limiter au maximum la casse avec un maintien de l’OL en Ligue 1, mais aussi de voir plus loin. Car, si le court terme va se jouer à Paris, le moyen et long terme s’annonce austère à Décines. La présence de Chris Mallon, spécialiste dans la restructuration d’entreprises, ces derniers jours au GOLTC et au Parc OL, montre qu’un virage est attendu. Mais, il ne devrait pas être sans conséquence afin de faire du mieux possible table rase de l’héritage de John Textor.