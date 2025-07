Pierre Sage (ex-OL) : "La situation de l'OL me rend triste"

Pierre Sage lors d’OL – OM (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pierre Sage a eu quelques mots pour son ancien club, l'OL, à l'occasion de sa première conférence de presse comme coach du RC Lens lundi.

La situation de l'Olympique lyonnais est pour le moins complexe. Le club rhodanien a été sanctionné d'une rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG. Suite à un énième échec, John Textor s'est éloigné de la direction lyonnaise. Celle-ci a été reprise par Michele Kang et Michael Gerlinger depuis lundi. Le nouveau duo fort de L'OL se prépare alors à faire appel de la décision prononcée il y a une semaine. L'espoir de ces nominations est logiquement de voir le club rhodanien maintenu en Ligue 1 pour la reprise en août. Elle se fera sur la pelouse du RC Lens. Un clin d'oeil du destin puisque les Lyonnais retrouveraient un certain Pierre Sage sur le banc adverse.

"J'espère qu'ils vont sortir de cette situation"

Limogé de l'OL en janvier dernier, l'entraîneur français a vécu une période de chômage forcé jusqu'en mai. Seulement, il vient de reprendre du service. Intronisé il y a quelques semaines dans le nord de la France, Pierre Sage a repris l'entraînement avec les Sang et Or. Lundi, il a livré sa première conférence comme coach des Lensois. Néanmoins, il n'a pu passer à côté de questions autour de la situation de l'OL.

"Voir des clubs comme l’OL ou Bordeaux bousculer, cela m’attriste. Car on a suivi leurs parcours européens et nationaux. C’est terrible de voir des monuments comme ça être bousculés. C’est pour ça qu’il faut saluer la très bonne gestion qui est faite ici (à Lens). Avec le passage de la DNCG qui permet d’être serein pour la saison à venir", précise-t-il, avant d'ajouter : "Vous imaginez que je suis encore plus attristé, c’est le club qui m’a permis d’être ici. Je lui souhaite de sortir de cette situation. Mais j’ai l’impression qu’ils sont en train de le faire en prenant des dispositions pour que l’investissement consenti pour acheter le club ne soit pas vain."

S'il est désormais un adversaire de l'OL, Pierre Sage n'attend sûrement qu'une chose. Pouvoir croiser le fer avec son ancien club le week-end du 17 août et non profiter de ses déboires pour se retrouver européen si l'OL évolue bien en Ligue 2...