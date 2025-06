Pierre Sage et José Mourinho avant Fenerbahçe – OL (Photo by Yasin AKGUL / AFP)

Le RC Lens a officialisé l’arrivée de Pierre Sage en tant que nouvel entraîneur principal. Le club a publié une vidéo sur X pour son arrivée.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Pierre Sage rejoint le RC Lens. Après plusieurs mois loin des bancs, l’ancien coach de l’Olympique lyonnais reprend du service en Ligue 1 avec les Sang et Or. Il a dirigé le club rhodanien de novembre 2023 à janvier 2025, assurant le maintien puis une qualification en Ligue Europa lors de la saison 2023-2024. Son bilan à l'OL compte 33 victoires, 9 matchs nuls et 14 défaites en 56 rencontres.

En l’espace de trois saisons, la formation nordistes a connu des résultats contrastés. D’abord porté par une dynamique exceptionnelle, elle avait terminé 2e en 2022-2023. Les Artésiens avaient ainsi obtenu une qualification directe en Ligue des champions. L’équipe de Franck Haise séduisait alors par son intensité, sa solidité défensive et son jeu vertical.

Un nouveau challenge à relever avec le RC Lens

L’exercice suivant, en 2023-2024, a vu Lens ralentir la cadence, mais rester compétitif. Il termine 7e, accrochant les barrages de la Ligue Europa Conférence. Une performance honorable, mais en net recul, marquant la fin d’un cycle. La saison 2024-2025, sous les ordres de Will Still, confirme ce déclin relatif. Malgré quelques coups d’éclat, les Lensois n’ont jamais réellement joué les premiers rôles et terminent 8es, hors des places européennes.

Avec Jamal Alioui en adjoint

Dans ce contexte, Pierre Sage vient avec le défi de redonner ses lettres de noblesses à une équipe ambitieuse dont le public est connu pour sa ferveur. Le RC Lens a mis en ligne une vidéo pour annoncer la signature du technicien français sur le compte X du club. Le Jurassien a paraphé un contrat de trois ans.

Il sera accompagné de son adjoint, Jamal Alioui. Les deux hommes seront présentés ce mardi après-midi au centre d'entraînement.