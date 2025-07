OL - Mercato : Casa Pia finalement gourmand pour Kluivert ?

Ruben Kluivert, joueur de Casa Pia (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey / NurPhoto via AFP)

Alors qu’une arrivée pour trois millions d’euros serait dans les tuyaux, au Portugal, le son de cloche serait différent. Casa Pia ne laisserait partir Ruben Kluivert qu’en échange de la levée de sa clause libératoire fixée à cinq millions d’euros.

Est-ce qu’un jeu de poker - menteur est en train de se jouer entre l’OL et la direction de Casa Pia ? Il se pourrait bien puisque les sons de cloche diffèrent que l’on se trouve dans la capitale des Gaules ou chez le neuvième du championnat du Portugal. En fin de matinée, nos confrères de L’Equipe faisaient état d’une très certaine arrivée de Ruben Kluivert à l’OL contre une somme légèrement supérieure à trois millions d’euros. Un montant correct qui aurait dû convaincre les dirigeants de Casa Pia de lâcher un joueur acheté 200 000 euros, un an auparavant.

La concurrence comme moyen de pression ?

Seulement, du côté portugais, l’annonce d’un accord trouvé serait loin de la réalité, d’après A Bola. Courtisé par le RC Lens et le PAOK en Grèce, Ruben Kluivert ne sera pas lâché si facilement d’après des sources au sein du club portugais. Comme pour les deux clubs cités, l’OL aurait reçu un "non" à son offre de plus de trois millions d’euros. En cause ? La concurrence sur le marché pousserait Casa Pia à se montrer gourmand et à réclamer les cinq millions d’euros de la clause libératoire du Néerlandais pour accepter de le voir quitter le club. Un jeu d’influence avant tout ?