OL - Mercato : l’OM ne touchera pas d’intéressement pour Veretout

Acheté quatre millions d’euros en septembre dernier, Jordan Veretout aurait pu rapporter encore quelques millions à l’OM. Mais en quittant l’OL pour un million d’euros, le milieu ne fera pas les affaires de son ancien club.

Un petit tour et puis s’en va. Arrivé il y a à peine un an en qualité de joker, Jordan Veretout ne devrait pas évoluer plus d’une saison avec l’OL. Depuis plusieurs semaines, le Qatar lui fait les yeux doux et le club d’Al-Arabi tient plus que jamais la corde pour accueillir le milieu français. Ce ne serait désormais plus qu’une question d’heures, de jours grand maximum, pour que Veretout s’installe pour deux saisons au Moyen-Orient. Si, de base, le club qatari souhaitait attirer le Lyonnais de façon libre, l’OL et Al-Arabi ont trouvé un terrain d’entente pour un transfert qui se situerait entre 500 000€ et un million d’euros.

Un deal perdant pour l'OL

Pas une grosse rentrée d’argent pour la formation rhodanienne, mais l’assurance de se délester d’un gros salaire et donc de pouvoir recruter. D’ailleurs, ce transfert pour une modique somme ne fera pas plus les affaires de l’OM. En lâchant Jordan Veretout pour quatre millions d’euros en septembre 2024, le club marseillais avait intégré trois millions en bonus et surtout un intéressement de 25% en cas de future plus-value. Cette dernière n’arrivera donc jamais avec ce transfert pour un million d’euros.