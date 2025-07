OL : Niakhaté et les joueurs "heureux de retrouver de l'opposition"

Au-delà de la forte actualité hors terrain, les joueurs de l'OL avaient hâte de retrouver les sensations de match. Moussa Niakhaté n'a pas caché son impatience.

Ces dernières semaines, il a surtout été question des à-côtés du terrain à l'OL. Mais depuis le 9 juillet et l'annonce du maintien, après appel, du club en Ligue 1, la routine estivale est presque revenue. Le mercato, par exemple, reprend petit à petit sa place dans les discussions. Et depuis ce week-end, le jeu revient à son tour sur le devant de la scène pour les joueurs lyonnais.

Les douze premiers jours depuis la reprise étaient dépourvus d'affiche amicale, il a donc fallu attendre le 19 juillet pour voir les troupes de Paulo Fonseca affronter Villefranche-Beaujolais. Face au pensionnaire de National, les coéquipiers de Corentin Tolisso n'ont pas tout bien fait, ce qui est logique, mais ils ont au moins remporté une victoire sur un penalty du capitaine en deuxième période (1-0).

"On avait hâte de jouer ce premier match"

L'objectif désormais est de monter en puissance au fil des cinq autres sorties avant Lens, le 16 août. A écouter Moussa Niakhaté, les Rhodaniens semblent avoir des fourmis dans les jambes. "C'est positif. On est à deux semaines de travail, on avait hâte de jouer ce premier match car d'habitude, il arrive beaucoup plus tôt. C'est toujours bien de retrouver de l'opposition. On fait souvent des petits jeux à l'entraînement, mais la vérité, ce sont les rencontres, a-t-il glissé samedi. Ça fait plaisir de renouer avec l'esprit de compétition et de gagner." Ce qu'il faudra réussir à maintenir pendant de longs mois, si possible.